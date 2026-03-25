Martha Graeff não comparece à CPI do Crime Organizado e esvazia sessão

Ex de Vorcaro é alvo de duas comissões do Congresso - (crédito: Divulgação/Instagram)

A influenciadora Martha Graeff, ex-namorada do banqueiro Daniel Vorcaro, não compareceu à audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado, marcada para esta quarta-feira (25/3), no Senado Federal. A ausência frustrou a expectativa de parlamentares que pretendiam ouvi-la sobre sua relação com o empresário investigado.

Não é a primeira vez que Martha deixa de atender a convocações do Congresso. Na última segunda-feira (23), ela também não compareceu à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), após não ser localizada para receber a notificação oficial.

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A convocação de Graeff ocorre em meio a suspeitas sobre sua ligação com o patrimônio de Vorcaro. Já foi revelado que o banqueiro teria transferido a ela bens que podem ultrapassar R$ 520 milhões, incluindo ativos mantidos no exterior.

Entre os itens, estaria uma mansão avaliada em mais de R$ 450 milhões em Miami, além de outros bens de alto valor. Segundo as investigações, Vorcaro teria estruturado mecanismos jurídicos nos Estados Unidos para indicar a ex-companheira como beneficiária de parte do patrimônio.

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A Polícia Federal apura a hipótese de blindagem patrimonial. A defesa de Martha, representada pelo advogado Lúcio de Constantino, nega irregularidades e afirma que a influenciadora não possui imóveis, veículos ou valores oriundos do relacionamento com o ex-banqueiro, seja no Brasil ou no exterior.