Gilmar Mendes critica vazamento das conversas íntimas de Vorcaro

O magistrado não economizou nas críticas e disse que o vazamento não era bom para o parlamento e nem para as instituições e, que os parlamentares deveriam se desculpar publicamente - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou nesta quinta-feira (26/3) que o vazamento dos dados e das conversas íntimas entre o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e sua ex-noiva, Martha Graeff pode ser considerada uma "falta de escrúpulo". A suspeita é que as informações foram vazadas por algum parlamentar, membro da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS.

Mendes teceu os comentários durante o julgamento no plenário da Corte, que formou maioria para derrubar a liminar do ministro André Mendonça que autorizava a prorrogação da CPMI do INSS. Com a decisão, a comissão parlamentar de inquérito deve encerrar as atividades até o próximo sábado (28/3).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: STF forma maioria contra prorrogação da CPMI do INSS

Ele definiu o vazamento dos detalhes como um "vexame". E disse ainda que pessoas adultas, com idade superior a 60 anos foram a sala-cofre e divulgaram informações desnecessárias. "Mas o problema maior é depois a falta de total escrúpulo. Por que se divulga, confiada na impunidade. Tem pessoas já velhas, com mais de 60 anos entrando na sala-cofre para depois ficar contando coisa que nada tem a ver a com investigação", criticou.

O magistrado não economizou nas críticas e disse que o vazamento não era bom para o parlamento e nem para as instituições e que os parlamentares deveriam se desculpar publicamente. "Isso é indigno. Não é bom para os senhores, para o parlamento, para as instituições. os senhores não pediram desculpas ainda por esse episódio lamentável."

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular