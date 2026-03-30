Paraná Pesquisas: Lula e Flávio Bolsonaro estão empatados no 1º e 2º turnos - (crédito: Ricardo Stuckert / PR e Andressa Anholete/Agência Senado)

Levantamento divulgado nesta segunda-feira (30/3) pelo Instituto Paraná Pesquisa indica um cenário de forte equilíbrio na corrida presidencial entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL). Os dois aparecem em empate técnico tanto no primeiro quanto no segundo turno das simulações eleitorais.

No cenário de primeiro turno, Lula registra 41,3% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro soma 37,8%. Considerando a margem de erro de 2,2 pontos percentuais, os números configuram empate técnico. Mais atrás, aparecem o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), com 3,6%, e o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 3%.

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Já em um eventual segundo turno, o levantamento aponta vantagem numérica de Flávio Bolsonaro sobre Lula. O senador tem 45,2% das intenções de voto, contra 44,1% do atual presidente. Ainda assim, o resultado também caracteriza empate técnico dentro da margem de erro.

Na comparação com a rodada anterior da pesquisa, realizada em fevereiro deste ano, ambos os pré-candidatos apresentaram crescimento. Lula avançou 0,3 ponto percentual, passando de 43,8% para 44,1%. Flávio Bolsonaro teve alta maior, de 0,8 ponto, subindo de 44,4% para 45,2%.

O levantamento foi realizado entre os dias 25 e 28 de março, com 2.080 eleitores entrevistados em todo o país por meio de entrevistas presenciais domiciliares. O nível de confiança é de 95%.