"Fiz mais do que o Ministério das Mulheres todinho", diz Múcio em reunião

De acordo com o Ministério, Múcio se referia à ausência de ações da Defesa no material apresentado pela Casa Civil - (crédito: AFP)

Durante a primeira reunião ministerial de 2026, realizada nesta terça-feira (31/3), um microfone aberto captou uma fala do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, que afirmou ter feito “mais que o Ministério das Mulheres todinho”, seguida de risadas. A declaração foi feita em conversa com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e ocorreu durante encontro conduzido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A conversa foi registrada após Rui Costa apresentar um balanço das ações do governo. Segundo ele, a apresentação foi resumida devido ao número de ministérios e não incluiu todas as pastas, entre elas o Ministério da Defesa.

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"Se souber o que a gente fez... É porque a gente só aparece quando dá problema [inaudível]. Eu fiz mais do que o Ministério das Mulheres todinho", afirmou Múcio.

Veja vídeo:

Em nota divulgada à imprensa, o Ministério da Defesa afirmou que a fala não foi uma crítica ao Ministério das Mulheres. "O que houve foi a constatação da ausência das inúmeras realizações do Ministério da Defesa, ao longo de mais de 3 anos, no compilado feito pelo Palácio do Planalto", escreveu.

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O ministério também citou medidas recentes, como a ampliação da participação feminina nas Forças Armadas. Entre elas estão a promoção da médica Cláudia Lima Gusmão Cacho ao posto de oficial-general do Exército, a primeira mulher a alcançar o cargo — que será oficializado nesta quarta (1º/4) —, e a incorporação de mulheres ao serviço militar inicial.

Ainda segundo o Ministério, 1.467 mulheres foram incorporadas neste ano, distribuídas entre Marinha, Exército e Força Aérea, em 13 estados e no Distrito Federal, além de 51 municípios.