Flávio Bolsonaro diz que cenário político em SP motivou sua candidatura

Flávio disse que Tarcísio era visto como peça-chave para a reeleição no maior colégio eleitoral do país - (crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que sua pré-candidatura à Presidência da República foi definida após avaliação estratégica conduzida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo ele, a decisão levou em conta o cenário eleitoral em São Paulo e a dificuldade de substituição do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) em uma eventual disputa local.



Em entrevista ao podcast Inteligência Ltda., o parlamentar disse que Tarcísio era visto como peça-chave para a reeleição no maior colégio eleitoral do país. Na avaliação do grupo político, a saída do governador da disputa estadual abriria um vácuo difícil de preencher.



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De acordo com Flávio, além da conjuntura em São Paulo, o desenho da pré-candidatura também considerou levantamentos eleitorais. Ele afirmou que foi o primeiro a comunicar Tarcísio sobre sua intenção de disputar o Planalto e destacou que pretende manter agenda conjunta com o governador ao longo da campanha.



O senador ainda elogiou a gestão do aliado, ressaltando que o chefe do Executivo paulista “tem muita entrega para fazer ainda”. A sinalização reforça a estratégia de manter Tarcísio como ativo político relevante no projeto nacional do grupo.

