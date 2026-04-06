Transporte rodoviário pressiona por Zé Trovão na relatoria de MP do frete

Representantes do transporte rodoviário de cargas intensificaram a articulação no Congresso Nacional para que o deputado federal Zé Trovão (PL-SC) seja escolhido como relator da medida provisória editada pelo governo federal que altera a lei do piso mínimo do frete e amplia os mecanismos de fiscalização. Entre outros pontos, a MP também prevê a exigência do Código Identificador da Operação de Transporte (CIOT) em todas as operações para garantir transparência nos pagamentos aos caminhoneiros.
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O CIOT é um registro numérico obrigatório, gerado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que formaliza contratos de frete no transporte rodoviário de cargas.
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A mobilização foi reforçada em reunião realizada nesta segunda-feira (6/4), quando lideranças do setor formalizaram um manifesto em apoio ao parlamentar, apontado como nome com “legitimidade de origem e conhecimento prático” para tratar do tema.
A MP visa endurecer a fiscalização do piso mínimo do frete. Entre os pontos centrais está a obrigatoriedade do CIOT em todas as operações, medida que, segundo o setor, busca garantir transparência nos pagamentos e assegurar que os valores mínimos sejam efetivamente repassados aos motoristas.
O documento é assinado por Diumar Bueno, presidente da Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, Janderson Maçaneiro, da Associação Catarinense dos Transportadores Rodoviários de Carga (ACTRC), e João Batista Diniz, da Cebrasse, além de contar com apoio de entidades como Fetrabens, Sindicam, Fiesp, Sesc e Senac. No texto, as lideranças argumentam que a complexidade da proposta exige um relator com vivência no setor. “Zé Trovão é o nome mais adequado para conduzir o debate”, diz o manifesto.
As entidades destacam que o deputado é o único parlamentar com trajetória diretamente ligada à categoria, o que, na avaliação do grupo, contribui para a compreensão dos custos operacionais e das dificuldades enfrentadas por caminhoneiros autônomos e pequenas transportadoras.
Na última terça-feira (31/3), Zé Trovão esteve no Porto de Santos (SP), onde se reuniu com caminhoneiros e ouviu demandas da categoria. A expectativa das entidades é de que novas adesões ao manifesto sejam formalizadas nos próximos dias, ampliando a pressão política pela indicação do deputado à relatoria da medida provisória.
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