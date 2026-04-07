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ELEIÇÕES 2026

Ex-Fazenda propõe "Bolsa Maconha" como promessa de campanha a deputado

Influenciador digital Rico Melquíades já participou da CPI das Bets e jogou o "Jogo do Tigrinho" no Senado

O influenciador digital Rico Melquiades oficializou, no sábado (4/4), sua filiação ao PSDB em Alagoas - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)
O influenciador digital Rico Melquiades oficializou, no sábado (4/4), sua filiação ao PSDB em Alagoas - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Após se filiar ao PSDB em Alagoas e se anunciar como pré-candidato a deputado federal, o influenciador Rico Melquiades anunciou uma série de “propostas”, incluindo uma “bolsa maconha”.

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Com mais de 12 milhões de seguidores, o influenciador foi o campeão do reality show A Fazenda em 2021. Ele passou a integrar o PSDB, presidido em Alagoas pelo ex-prefeito de Maceió, JHC, no último sábado (4/4).

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Propostas

Em posts no X (Twitter), Rico tentou atrair a atenção do público com propostas esdrúxulas. "Se eu ganhar para deputado vai ter a bolsa maconha para geral", escreveu.

Saiba Mais

Em outra postagem, prometeu “liberar cirurgia plástica para geral”. O influenciador é conhecido por ter realizado diversos procedimentos estéticos.

Rico ainda disse que, se for eleito, trabalhadores do regime CLT poderão “meter um tapão em cheio na fuça” dos patrões uma vez por semana.

Em maio do ano passado, ele participou da CPI das Bets e demonstrou à senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) ao vivo o funcionamento do “Jogo do Tigrinho”, alvo de investigação.

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Andrei Megre - Estado de Minas

Por Andrei Megre - Estado de Minas
postado em 07/04/2026 11:03
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