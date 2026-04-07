Ex-Fazenda propõe "Bolsa Maconha" como promessa de campanha a deputado

Após se filiar ao PSDB em Alagoas e se anunciar como pré-candidato a deputado federal, o influenciador Rico Melquiades anunciou uma série de “propostas”, incluindo uma “bolsa maconha”.
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Com mais de 12 milhões de seguidores, o influenciador foi o campeão do reality show A Fazenda em 2021. Ele passou a integrar o PSDB, presidido em Alagoas pelo ex-prefeito de Maceió, JHC, no último sábado (4/4).
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Propostas
Em posts no X (Twitter), Rico tentou atrair a atenção do público com propostas esdrúxulas. "Se eu ganhar para deputado vai ter a bolsa maconha para geral", escreveu.
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Em outra postagem, prometeu “liberar cirurgia plástica para geral”. O influenciador é conhecido por ter realizado diversos procedimentos estéticos.
Rico ainda disse que, se for eleito, trabalhadores do regime CLT poderão “meter um tapão em cheio na fuça” dos patrões uma vez por semana.
Em maio do ano passado, ele participou da CPI das Bets e demonstrou à senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) ao vivo o funcionamento do “Jogo do Tigrinho”, alvo de investigação.