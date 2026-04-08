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Vídeo: candidata indígena grita "sem anistia" para Flávio Bolsonaro

Manifestação ocorreu logo após anúncio da deputada Soraia Santos como candidata à vaga no Tribunal de Contas da União

Vídeo: candidata indígena grita
Vídeo: candidata indígena grita "sem anistia" para Flávio Bolsonaro - (crédito: Reprodução)

O senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foi alvo de ataques verbais liderados pela pré-candidata indígena a deputada federal Narubia Werreria (PT-TO), momentos após conceder uma coletiva de imprensa para anunciar o apoio à deputada Soraia Santos (PL-RJ) como candidata a uma vaga no Tribunal de Contas da União (TCU).

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A confusão ocorreu logo após o encerramento da entrevista, na saída do Congresso Nacional. No local, outros apoiadores do governo também se somaram à manifestação e passaram a hostilizar o senador com gritos e palavras de ordem.

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Durante o protesto, os manifestantes entoaram repetidamente o coro “sem anistia”, em referência a uma possível responsabilização e prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Confira o vídeo:

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Wal Lima

Repórter de Política

Jornalista com mais de 10 anos de experiência, com especialização em Marketing Político Digital. Além da experiência em redação e portais, já atuei como assessora de comunicação de parlamentares na Câmara dos Deputados. Tenho o jornalismo como uma missão

Por Wal Lima
postado em 08/04/2026 17:40 / atualizado em 08/04/2026 17:46
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