Vídeo: candidata indígena grita "sem anistia" para Flávio Bolsonaro

O senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foi alvo de ataques verbais liderados pela pré-candidata indígena a deputada federal Narubia Werreria (PT-TO), momentos após conceder uma coletiva de imprensa para anunciar o apoio à deputada Soraia Santos (PL-RJ) como candidata a uma vaga no Tribunal de Contas da União (TCU).



A confusão ocorreu logo após o encerramento da entrevista, na saída do Congresso Nacional. No local, outros apoiadores do governo também se somaram à manifestação e passaram a hostilizar o senador com gritos e palavras de ordem.



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Durante o protesto, os manifestantes entoaram repetidamente o coro “sem anistia”, em referência a uma possível responsabilização e prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Confira o vídeo: