InícioPolítica
CB.Poder

"É um governo acéfalo", diz Caiado ao criticar prioridades de Lula

Pré-candidato à Presidência diz ao CB.Poder que governo atual ignora necessidade de políticas estruturantes em energia, combustíveis e inteligência artificial

Para Caiado, crises recorrentes de combustível mostram a incompetência do governo - (crédito: Andrea Nalini/CB/D.A Press)
Para Caiado, crises recorrentes de combustível mostram a incompetência do governo - (crédito: Andrea Nalini/CB/D.A Press)

O governador de Goiás e pré-candidato à Presidência, Ronaldo Caiado (PSD), participou do programa CB.Poder, parceria entre Correio e TV Brasília, nesta quarta-feira (8/4), onde comentou o governo Lula e defendeu sua candidatura como alternativa à polarização nas eleições de 2026.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

  • Leia mais: PSD anunciará Caiado como pré-candidato à Presidência

    Fique por dentro das notícias que importam para você!

    SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Para Caiado, as crises "recorrentes" de combustível mostram a incompetência do governo. Segundo ele, o Brasil possui toda a sua bacia petrolífera explorada, incluindo o pré-sal, e capacidade de produzir energia e combustíveis próprios, mas a falta de uma política de continuidade impede que o país seja plenamente independente.

“Não temos hoje uma refinaria que funcione para atender a toda a nossa produção do pré-sal. Portanto, há toda uma mudança de conceito na qual o Brasil ficou parado. O país não avançou em tecnologia, inovação e independência. Hoje temos independência alimentar, mas não temos independência na produção de combustíveis nem de energia", falou. 

  • Leia também: Caiado deixa governo de Goiás e inicia articulação de olho na Presidência

De acordo com o ex-governador, o único setor no qual o Brasil é mundialmente respeitado é o de produção — que o PT combateu a vida toda —, demonstrando a falta de capacidade do governo de compreender que precisa de políticas estruturantes nas áreas de energia, combustíveis e inteligência artificial.

“É um governo acéfalo, que se preocupa em discutir a polarização, mas não está preocupado com educação, saúde, segurança pública ou com a dívida das pessoas. Os números são estratosféricos: alguns dizem que 80% das famílias brasileiras estão endividadas. O governo propõe o 'Desenrola' e outros programas, mas como resolver se a causa determinante é uma taxa de juros de 14,75%? É um 'falso positivo'. Ele libera o FGTS ou linhas de crédito, mas logo o empréstimo ou o cartão de crédito da pessoa estará com juros de mercado que chegam a 25%”, afirmou.

Segundo o entrevistado, o governo atual aumentou a dívida brasileira em R$ 870 bilhões em pouco tempo, passando de 72% para 80%. Caiado aponta que o governo utilizou mais de R$ 870 bilhões e elevou seu endividamento, buscando esse dinheiro no mercado.

“O modelo petista é exatamente o mesmo. Só que agora o Lula foi tão gastador, populista e irresponsável com as contas públicas. Não se governa sem equilíbrio fiscal; isso é condicionante. Ele virou as costas para isso. Parece não interessar; manda rodar a 'maquininha', produzir dinheiro e despejar recursos, acreditando que a produção virá depois e resolverá o problema. Nós já conhecemos esse desfecho”, explicou.

Veja a entrevista na íntegra:

 

*Estagiário sob supervisão Rafaela Gonçalves 

 

Saiba Mais


  • Google Discover Icon
CY
CY

Caetano Yamamoto*

Estagiário

Estagiário da editoria de Política, Economia e Brasil. Estudante de jornalismo do Ceub. Gosto também de Esportes. Pretendo participar de grandes coberturas, como uma Olimpíada.

Por Caetano Yamamoto*
postado em 08/04/2026 15:40
SIGA
x