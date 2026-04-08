"É um governo acéfalo", diz Caiado ao criticar prioridades de Lula

O governador de Goiás e pré-candidato à Presidência, Ronaldo Caiado (PSD), participou do programa CB.Poder, parceria entre Correio e TV Brasília, nesta quarta-feira (8/4), onde comentou o governo Lula e defendeu sua candidatura como alternativa à polarização nas eleições de 2026.

Para Caiado, as crises "recorrentes" de combustível mostram a incompetência do governo. Segundo ele, o Brasil possui toda a sua bacia petrolífera explorada, incluindo o pré-sal, e capacidade de produzir energia e combustíveis próprios, mas a falta de uma política de continuidade impede que o país seja plenamente independente.

“Não temos hoje uma refinaria que funcione para atender a toda a nossa produção do pré-sal. Portanto, há toda uma mudança de conceito na qual o Brasil ficou parado. O país não avançou em tecnologia, inovação e independência. Hoje temos independência alimentar, mas não temos independência na produção de combustíveis nem de energia", falou.

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De acordo com o ex-governador, o único setor no qual o Brasil é mundialmente respeitado é o de produção — que o PT combateu a vida toda —, demonstrando a falta de capacidade do governo de compreender que precisa de políticas estruturantes nas áreas de energia, combustíveis e inteligência artificial.

“É um governo acéfalo, que se preocupa em discutir a polarização, mas não está preocupado com educação, saúde, segurança pública ou com a dívida das pessoas. Os números são estratosféricos: alguns dizem que 80% das famílias brasileiras estão endividadas. O governo propõe o 'Desenrola' e outros programas, mas como resolver se a causa determinante é uma taxa de juros de 14,75%? É um 'falso positivo'. Ele libera o FGTS ou linhas de crédito, mas logo o empréstimo ou o cartão de crédito da pessoa estará com juros de mercado que chegam a 25%”, afirmou.

Segundo o entrevistado, o governo atual aumentou a dívida brasileira em R$ 870 bilhões em pouco tempo, passando de 72% para 80%. Caiado aponta que o governo utilizou mais de R$ 870 bilhões e elevou seu endividamento, buscando esse dinheiro no mercado.

“O modelo petista é exatamente o mesmo. Só que agora o Lula foi tão gastador, populista e irresponsável com as contas públicas. Não se governa sem equilíbrio fiscal; isso é condicionante. Ele virou as costas para isso. Parece não interessar; manda rodar a 'maquininha', produzir dinheiro e despejar recursos, acreditando que a produção virá depois e resolverá o problema. Nós já conhecemos esse desfecho”, explicou.

Veja a entrevista na íntegra:





*Estagiário sob supervisão Rafaela Gonçalves



