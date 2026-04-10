Lula anuncia investimento de R$ 41 milhões ao Instituto do Coração

Recurso será usado para ampliar a capacidade de atendimento e reforçar as atividades assistenciais e acadêmicas - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre agenda nesta sexta-feira (10/4), em São Paulo, com foco no fortalecimento da saúde pública e da formação médica especializada. Durante visita ao Instituto do Coração (InCor), será anunciado o maior aporte já destinado pelo Ministério da Saúde à instituição, no valor de R$ 41 milhões.

O recurso será aplicado na ampliação da capacidade de atendimento e no reforço das atividades assistenciais e acadêmicas do instituto, que integra o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. A iniciativa busca expandir a oferta de serviços especializados e qualificar o atendimento prestado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

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A agenda inclui a inauguração do Centro de Ensino, Simulação e Inovação (CESIN), um complexo voltado à formação de profissionais de saúde com uso intensivo de tecnologia. Com cinco andares e 3.800 metros quadrados, o espaço reúne salas de simulação com cenários realísticos — como emergência, UTI e centro cirúrgico — além de estúdio de realidade virtual, biobanco, núcleo de inovação e áreas de ensino.

O centro foi projetado para reproduzir situações clínicas com alto grau de fidelidade, permitindo que estudantes e profissionais treinem a tomada de decisão em contextos críticos. A expectativa é que a estrutura contribua para a formação de equipes mais qualificadas, com impactos diretos na segurança dos pacientes e na qualidade do atendimento. O CESIN amplia em cerca de 15% a área do InCor destinada a ensino e pesquisa.

Durante a visita, também será formalizada a adesão do instituto ao programa Mais Médicos Especialistas. Com isso, o InCor passa a atuar como instituição mentora, oferecendo vagas iniciais na área de cardiologia. O objetivo do programa é ampliar a oferta de especialistas e reduzir o tempo de espera por atendimento no SUS.

Outro destaque da agenda é a assinatura de um convênio de R$ 9 milhões para ações de saúde digital, incluindo telessaúde e inovação tecnológica. A iniciativa busca modernizar o sistema público e ampliar o acesso a serviços especializados.

A programação prevê ainda a formalização de um Acordo de Cooperação Técnica com o Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde da Universidade Estadual da Paraíba (NUTES/UEPB). A parceria visa ao desenvolvimento e adaptação de tecnologias em saúde, com foco na redução da dependência externa e no fortalecimento da produção nacional.

Entre as ações previstas estão transferência de tecnologia, capacitação profissional, criação de um hub tecnológico e desenvolvimento de soluções voltadas às demandas do SUS. A cooperação integra a estratégia de fortalecimento do Complexo Econômico-Industrial da Saúde e busca ampliar a autonomia tecnológica do país.