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Lula demite presidente do INSS, Gilberto Waller

Troca foi anunciada pelo Ministério da Previdência nesta segunda-feira (13/4). INSS será comandado por Ana Cristina Viana Silveira, servidora de carreira do órgão

Lula demite presidente do INSS, Gilberto Waller, nesta segunda-feira (13/4) - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)
Lula demite presidente do INSS, Gilberto Waller, nesta segunda-feira (13/4) - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

O Ministério da Previdência anunciou, nesta segunda-feira (13/4), a demissão do presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller. Em seu lugar, assumirá Ana Cristina Viana Silveira, servidora de carreira do órgão.

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Segundo o ministro da Previdência, Wolney Queiroz, a troca visa cumprir determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para reduzir a fila do INSS, que estava em 2,7 milhões de pessoas em março.

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“Agradeço a Gilberto Waller pela importante contribuição nesse período e dou as boas-vindas à Dra. Ana Cristina. Ela tem o perfil ideal para iniciar esse novo momento e cumprir a determinação do presidente Lula, que é solucionar a fila e não deixar nenhum brasileiro para trás”, disse Queiroz em nota divulgada pelo ministério.

“Sua nomeação também entrega o comando do Instituto nas mãos de seus próprios servidores. Tenho a alegria ainda de anunciar mais uma mulher para a alta cúpula do órgão, que já tem quatro diretoras”, acrescentou.

Leia também: Governistas entregam relatório paralelo da CPMI do INSS à PF, CGU e PGR

Gilberto Waller assumiu o cargo logo após estourar o escândalo dos descontos indevidos de aposentados do INSS, em abril do ano passado, substituindo Alessandro Stefanutto, preso pela Polícia Federal em meio à Operação Sem Desconto, que investiga a fraude bilionária nas aposentadorias.

Novo comando no INSS

Segundo o Ministério da Previdência, a nova presidente do INSS, Ana Cristina Viana Silveira é servidora de carreira do órgão desde 2003, no cargo de Analista do Seguro Social.

Entre 2020 e 2024, atuou como professora de Direito Previdenciário. Ocupou a presidência do Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS) de abril de 2023 até fevereiro de 2026, quando foi nomeada secretária-executiva adjunta do Ministério da Previdência.

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 13/04/2026 11:30 / atualizado em 13/04/2026 11:30
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