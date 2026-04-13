Lula demite presidente do INSS, Gilberto Waller

O Ministério da Previdência anunciou, nesta segunda-feira (13/4), a demissão do presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller. Em seu lugar, assumirá Ana Cristina Viana Silveira, servidora de carreira do órgão.

Segundo o ministro da Previdência, Wolney Queiroz, a troca visa cumprir determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para reduzir a fila do INSS, que estava em 2,7 milhões de pessoas em março.

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“Agradeço a Gilberto Waller pela importante contribuição nesse período e dou as boas-vindas à Dra. Ana Cristina. Ela tem o perfil ideal para iniciar esse novo momento e cumprir a determinação do presidente Lula, que é solucionar a fila e não deixar nenhum brasileiro para trás”, disse Queiroz em nota divulgada pelo ministério.

“Sua nomeação também entrega o comando do Instituto nas mãos de seus próprios servidores. Tenho a alegria ainda de anunciar mais uma mulher para a alta cúpula do órgão, que já tem quatro diretoras”, acrescentou.



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Gilberto Waller assumiu o cargo logo após estourar o escândalo dos descontos indevidos de aposentados do INSS, em abril do ano passado, substituindo Alessandro Stefanutto, preso pela Polícia Federal em meio à Operação Sem Desconto, que investiga a fraude bilionária nas aposentadorias.

Novo comando no INSS

Segundo o Ministério da Previdência, a nova presidente do INSS, Ana Cristina Viana Silveira é servidora de carreira do órgão desde 2003, no cargo de Analista do Seguro Social.

Entre 2020 e 2024, atuou como professora de Direito Previdenciário. Ocupou a presidência do Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS) de abril de 2023 até fevereiro de 2026, quando foi nomeada secretária-executiva adjunta do Ministério da Previdência.