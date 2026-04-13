Ramagem morava em casa de R$ 4,5 milhões na Flórida, antes da prisão

Casa em que o ex-deputado federal Alexandre Ramagem vivia com a família nos EUA - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Uma casa ampla, com cinco quartos, vista para um lago e localizada em uma região valorizada de Orlando, na Flórida, era o endereço do ex-deputado Alexandre Ramagem antes de sua prisão nesta segunda-feira (13/4), nos Estados Unidos. Avaliado em US$ 899 mil, o equivalente a cerca de R$ 4,5 milhões, o imóvel de 329 metros quadrados contrasta com a situação jurídica do ex-parlamentar, que era considerado foragido da Justiça brasileira.

Segundo informações de uma imobiliária norte-americana, divulgadas pela TV Globo, a casa onde Ramagem vivia tem cinco quartos e cinco banheiros. O imóvel está localizado em uma área residencial próxima a shoppings e parques, com vista direta para um lago. A residência foi adquirida em 2025, de acordo com o anúncio imobiliário. Não há informações oficiais sobre as circunstâncias da compra.

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O padrão do imóvel chama atenção pelo tamanho e pelo valor de mercado, especialmente por se tratar de um investigado que deixou o Brasil de forma clandestina. Ramagem foi preso em Orlando por agentes do serviço de imigração dos Estados Unidos. Ele foi levado a um centro de detenção na cidade, conforme informações preliminares.

As autoridades brasileiras foram notificadas da prisão por volta das 12h, no horário de Brasília. De acordo com a Polícia Federal, a detenção ocorreu por questões migratórias. O ex-deputado estaria em situação irregular no país.

Cooperação internacional

A Polícia Federal informou que a prisão é resultado da cooperação entre Brasil e Estados Unidos no combate ao crime organizado.

Segundo o diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues, Ramagem é considerado foragido da Justiça brasileira, o que motivou a atuação conjunta entre os dois países.

Esse tipo de cooperação permite a troca de informações e ações coordenadas para localizar pessoas que deixam seus países para evitar cumprimento de penas.

Condenação e fuga

Ramagem foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. De acordo com as investigações, ele teria integrado o núcleo central de uma articulação que buscava manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder.

Antes do fim do julgamento, o ex-deputado deixou o Brasil de forma clandestina. Informações da Polícia Federal apontam que ele atravessou a fronteira de Roraima com a Guiana e, posteriormente, seguiu para os Estados Unidos.

O governo brasileiro já havia iniciado os trâmites para a extradição de Ramagem. Em janeiro, o Ministério da Justiça informou ao Supremo Tribunal Federal que o pedido foi encaminhado às autoridades norte-americanas.

A documentação foi enviada pela Embaixada do Brasil em Washington ao Departamento de Estado dos Estados Unidos em 30 de dezembro de 2025.

Com a prisão, o caso entra em uma nova etapa. As autoridades dos dois países devem analisar os procedimentos necessários para o retorno do ex-deputado ao Brasil.