Prisão de Ramagem é fruto da cooperação Brasil-EUA, diz diretor da PF

Alexandre Ramagem foi preso pelo ICE nos EUA - (crédito: Camara dos Deputados/Reprodução)

“A prisão é fruto da cooperação internacional Brasil-Estados Unidos no combate ao crime organizado”. É o que afirmou o diretor-geral da Polícia Federal Andrei Rodrigues após a prisão de Alexandre Ramagem, ex-deputado federal e ex-diretor da Abin condenado por tentativa de golpe de Estado, pelo Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês).

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A informação foi divulgada pelo canal GloboNews. O Estado de Minas procurou a Polícia Federal para mais informações e a reportagem aguarda retorno.

O diretor-geral da PF afirmou que Ramagem é um cidadão foragido da Justiça brasileira e, segundo autoridades norte-americanas, está em situação migratória irregular.

Informações preliminares indicam que Ramagem foi preso em Orlando, no estado da Flórida, e levado a um centro de detenção na cidade.

Ramagem estava fora do Brasil desde que foi condenado a uma pena de 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), e teve o mandato cassado.

As investigações do caso indicam que o ex-deputado saiu do Brasil clandestinamente e chegou aos EUA no exato dia em que foi condenado, enquanto cumpria licença médica concedida mediante atestados médicos apresentados. No mesmo período, teve o passaporte diplomático cancelado, em razão da perda do mandato, e os seus vencimentos parlamentares bloqueados por determinação do STF.

O Governo Trump recebeu, em 30 de dezembro de 2025, um pedido da Embaixada do Brasil em Washington pela extradição de Ramagem. Seu nome foi incluído na lista de procurados pela Interpol, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, o que viabilizou a possibilidade de sua detenção por autoridades estrangeiras.