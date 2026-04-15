Flávio Bolsonaro é moderado? Pesquisa revela percepção do brasileiro

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, participou nesse sábado (14/3) de um evento do Partido Liberal em Ji-Paraná, em Rondônia - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

A maioria dos brasileiros não considera o senador Flávio Bolsonaro (PL) mais moderado do que a família dele, segundo nova pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira. Pelo levantamento, 45% dos entrevistados rejeitam essa avaliação e 39% afirmam ver no parlamentar um perfil mais moderado.

Ainda de acordo com a pesquisa, apenas 20% dos entrevistados consideram ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) o mais moderado entre os pré-candidatos, enquanto 39% discordam dessa classificação. Outros 41% não souberam ou não responderam.

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A pesquisa também avaliou a percepção sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em relação ao seu partido. O resultado mostra divisão equilibrada: 42% consideram Lula mais moderado que o PT, enquanto outros 42% avaliam que não há diferença. Um total de 16% não soube ou não respondeu

A pesquisa ouviu 2.004 eleitores entre 9 e 13 de abril de 2026. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado sob o número BR-09285/2026.