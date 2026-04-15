Flávio Bolsonaro tem 42%, Lula aparece com 40%, diz Quaest

Quaest: Flávio Bolsonaro aparece numericamente na frente de Lula pela 1ª vez - (crédito: Andressa Anholete/Agência Senado e Ricardo Stuckert / PR )

Pesquisa divulgada pela Genial/Quaest nesta quarta-feira (15/4) aponta o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança do primeiro turno das eleições (37%), seguido do senador Flávio Bolsonaro, do PL, com 32%. Ronaldo Caiado (PSD) aparece em terceiro (6%).

No entanto, na principal simulação de 2º turno, Flávio Bolsonaro aparece com 42% das intenções de voto. É a primeira vez que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro aparece numericamente a frente de Lula, que tem 40%. No entanto, os dois continuam tecnicamente empatados.

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Segundo Felipe Nunes, diretor da Quaest, o principal movimento no último mês é a leve mudança na percepção sobre o grau de moderação de Flávio em relação à família. Em março, havia 10 pontos de vantagem para os que consideravam Flávio ‘radical’. Agora, essa vantagem caiu para 6 pontos.

"O empate no segundo turno, também é um reflexo do empate no medo que cada um dos dois lados representa. O medo da volta da família Bolsonaro está em 43% e o medo da continuidade do Lula em 42%", ressalta Felipe.

Além disso, a pesquisa também mostra que a tendência de piora do trabalho do governo Lula ainda não foi revertida. Desde o começo do ano, a desaprovação passou de 49% para 52%, enquanto a aprovação caiu de 47% para 43%.

A percepção da população é que a economia está piorando (saiu de 48% para 50% quem viu piora). E apenas 21% afirmam que viram melhora no último ano (contra 24% do mês passado).

Felipe Nunes cita que o principal motor dessa piora parece ser o preço dos alimentos nos mercados, pois saltou de 59% para 72% os que afirmam terem visto aumento de preço dos alimentos no último mês.

Além dos preços, tem o endividamento das famílias que continua atingindo um número muito expressivo de brasileiros. De março do ano passado pra cá, saltou de 65% para 72% os entrevistados que afirmam ter poucas ou muitas dívidas para pagar.

A Quaest ouviu 2.004 pessoas em 120 municípios entre os dias 9 e 13 de abril. O nível de confiabilidade da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais. A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e está registrada no TSE (BR-09285/2026)