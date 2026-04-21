Lula fala em 'reciprocidade' após delegado da PF ser expulso dos EUA

Lula falou sobre o caso do delegado da PF que foi expulso dos EUA - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou, nesta terça-feira (21/4), que pode agir com "reciprocidade" contra os Estados Unidos após o delegado da Polícia Federal Marcelo Ivo ser expulso do país.

"Se houve um abuso americano com relação ao nosso policial, nós vamos fazer a reciprocidade com o dele no Brasil", afirmou o presidente à imprensa na porta de um hotel em Hannover, na Alemanha.

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“Nós queremos que as coisas aconteçam da forma mais correta possível, mas não podemos aceitar essa ingerência, esse abuso de autoridade que alguns personagens americanos querem ter com relação ao Brasil", acrescentou Lula.

O delegado Marcelo Ivo foi expulso dos Estados Unidos na segunda-feira (20/4), uma semana depois da prisão do ex-deputado federal Alexandre Ramagem, condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado. Ramagem foi detido pelo serviço de imigração norte-americano, o ICE, em 13 de abril, e foi solto dois dias depois.

O governo dos EUA, por meio do Departamento de Estado, disse que o delegado brasileiro tentou "manipular" o sistema de imigração, "contornando pedidos formais de extradição" e "estendendo perseguições políticas ao território dos Estados Unidos".



A Polícia Federal informou que a prisão de Ramagem pelo serviço de imigração norte-americana ocorreu como resultado de cooperação policial internacional entre o Brasil e os Estados Unidos.

Com informações da Agência Estado*