Delegado que atuou na prisão de Ramagem é expulso dos EUA

O governo dos Estados Unidos determinou que o delegado federal Marcelo Ivo de Carvalho deixe o país. Ele atuou na prisão do ex-deputado federal Alexandre Ramagem, detido pelo Serviço de Imigração e Fiscalização Aduaneira norte-americano (ICE), em 13 de abril, sob a suspeita de violar normas para estrangeiros. A decisão de expulsão do agente da Polícia Federal (PF) foi tomada ontem.

No comunicado do Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado, Marcelo Ivo é acusado de "estender" perseguições para o território norte-americano. "Nenhum estrangeiro pode manipular nosso sistema de imigração para contornar pedidos formais de extradição e estender perseguições políticas ao território dos Estados Unidos. Hoje (ontem), pedimos que o funcionário brasileiro em questão deixe o país por tentar fazer isso", diz o comunicado. O delegado estava cedido pela PF para atuar junto ao ICE. Procurada para comentar o caso, a PF não se manifestou até o fechamento desta edição.

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Ramagem foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 16 anos de prisão por participar da tentativa de golpe de Estado chefiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, depois das eleições de 2022, em que ele perdeu para o hoje presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-deputado fugiu do país para evitar a prisão. Os investigadores apontam que ele saiu do Brasil pela fronteira de Roraima com a Guiana e, depois, seguiu para os EUA.

Em janeiro, um pedido de extradição foi enviado pelo Ministério da Justiça ao Departamento de Estado norte-americano. A detenção de Ramagem pelo ICE — que durou apenas 48 horas — não teve ligação com este pedido e tratou apenas de questões imigratórias.

Marcelo Ivo atuava como oficial de ligação da PF em Miami desde agosto de 2023, em função voltada à cooperação internacional na área de segurança. Trabalhava junto ao Departamento de Segurança Interna americano, responsável por temas como imigração e combate ao terrorismo.

Ele é delegado federal há mais de duas décadas. Ao longo da carreira, ocupou cargos de destaque na corporação, como o de superintendente da Polícia Federal na Paraíba entre fevereiro de 2022 e janeiro de 2023, além de ter sido delegado regional de Investigação e Combate ao Crime Organizado em São Paulo, função que exerceu entre 2018 e 2021. Em 2016, também chefiou a Delegacia da PF no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

A designação para a missão no exterior foi formalizada em março de 2023, quando a corporação o nomeou como oficial de ligação junto ao ICE, em Miami. Inicialmente prevista para dois anos, uma nova portaria, de março de 2025, prorrogou a permanência do delegado por mais um ano, ainda no âmbito das ações de cooperação internacional em segurança e imigração. (Com AE) Saiba Mais Política Foto em evento em SC expõe racha e disputa interna no PL por vaga no Senado

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