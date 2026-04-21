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Câmara pauta mineração, ouro e proteção da fauna em semana esvaziada

Sessão desta quarta-feira (22) será híbrida, sem exigência de presença física de deputados

Câmara pauta projetos sobre mineração, ouro e proteção de fauna nesta quarta (22/4). - (crédito: Foto: Bruno Spada / Câmara dos Deputados)
Câmara pauta projetos sobre mineração, ouro e proteção de fauna nesta quarta (22/4). - (crédito: Foto: Bruno Spada / Câmara dos Deputados)

Em semana encurtada pelos feriados de Tiradentes e do aniversário de Brasília, a Câmara dos Deputados analisa nesta quarta-feira (22/4) uma pauta de viés ambiental, com propostas sobre mineração estratégica, controle do ouro e proteção de animais silvestres. A sessão será semipresencial, com início previsto para 13h55.

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Entre os destaques está o Projeto de Lei nº 2.780/2024, que cria a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos. A proposta busca estruturar diretrizes para exploração de insumos considerados essenciais para a transição energética e para a indústria tecnológica, como terras raras e outros minérios de alto valor. O texto também prevê a criação de um comitê específico para tratar do tema, vinculado ao Conselho Nacional de Política Mineral.

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Outro ponto relevante da pauta é o Projeto de Lei nº 3.025/2023, de autoria do Poder Executivo, que estabelece novas regras para controle da origem, compra, venda e transporte de ouro no país. A proposta surge em meio a preocupações com o garimpo ilegal e seus impactos ambientais, especialmente na Amazônia, e busca aumentar a rastreabilidade do metal, considerado sensível em cadeias produtivas e frequentemente associado a crimes ambientais.

Na área de biodiversidade, os deputados pretendem votar o Projeto de Lei nº 466-C/2015, que trata da circulação segura de animais silvestres em rodovias e ferrovias. A medida prevê ações para reduzir acidentes envolvendo fauna e motoristas, como a instalação de passagens específicas e sinalização adequada em trechos críticos. O texto já passou por comissões e reúne propostas apensadas ao longo dos anos.

Apesar do foco ambiental em parte da pauta, os parlamentares também devem analisar projetos de outras áreas, como o que regulamenta o pagamento de precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) e a proposta que cria um programa nacional de assistência a pessoas com ludopatia.

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Wal Lima

Repórter de Política

Jornalista com mais de 10 anos de experiência, com especialização em Marketing Político Digital. Além da experiência em redação e portais, já atuei como assessora de comunicação de parlamentares na Câmara dos Deputados. Tenho o jornalismo como uma missão

Por Wal Lima
postado em 21/04/2026 14:08
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