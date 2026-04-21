Timeout Rock Band anima feriado com clássicos do rock em Brasília

Neste feriado de 21 de abril, moradores de Brasília têm um programa diferente e gratuito na Asa Sul: um show de rock ao vivo protagonizado por jovens autistas. A Timeout Rock Band se apresenta a partir das 17h na CLS 315, Bloco A, em uma programação que se estende das 12h30 às 20h.

A banda surgiu em 2017 promovida pelo Vivências, espaço terapêutico voltado principalmente para adolescentes e adultos autistas. Em quase uma década de atividade, o grupo se consolidou como um projeto de empoderamento e representatividade por meio da música. Atualmente, seis integrantes se revezam ao longo das apresentações: Ivan e João Gabriel nos vocais, Henrique e João Vitor na bateria, Nina no teclado, e Lorenzo e Thiago nas guitarras, sendo que Lorenzo também divide a função de vocal.

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O repertório mistura clássicos do rock nacional e internacional com músicas autorais. Entre as canções previstas estão London Calling (The Clash), Eduardo e Mônica (Legião Urbana), Losing My Religion (R.E.M.), Good Riddance (Green Day), Anna Júlia (Los Hermanos), Pelados em Santos (Mamonas Assassinas) e Admirável Chip Novo (Pitty).

O que é o Vivências

O Vivências atua no desenvolvimento de habilidades e na promoção da qualidade de vida para pessoas autistas, com foco especial na formação para o mercado de trabalho. Segundo Carolina Passos, diretora da instituição, o espaço busca ambientes reais de aprendizado para seus participantes.

"A Quitutices se tornou parceira ao oferecer um ambiente real de aprendizado, onde os participantes vivenciam a rotina profissional e desenvolvem competências como responsabilidade, proatividade, organização e trabalho em equipe, com o suporte da equipe terapêutica", explica Carolina.

A apresentação desta terça também ganha um significado extra: ocorre no mês em que se celebra o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, comemorado em 2 de abril. O show integra as comemorações de 10 anos da Quitutices, confeitaria especializada em produtos sem glúten e sem lácteos. A data oficial da marca é 19 de abril, mas a celebração foi programada para o feriado de terça-feira.

Fundada em 2016 na 216 Sul, a Quitutices começou com um balcão para seis lugares e poucas mesas no jardim. A origem do negócio está ligada a uma história pessoal: a filha da chef e proprietária Inaiá Sant'Ana foi diagnosticada, ainda bebê, com APLV — Alergia à Proteína do Leite de Vaca. Mais tarde, a própria chef recebeu o diagnóstico de doença celíaca, condição autoimune em que o consumo de glúten causa danos ao intestino.

Com o crescimento da clientela, em março de 2019 a confeitaria se mudou para o endereço atual, na 315 Sul, onde passou a comportar cerca de 50 pessoas. "A Quitutices nasceu do desejo de acolher. Ao longo desses 10 anos, construímos muito mais que uma confeitaria: criamos um espaço seguro, de afeto e pertencimento para pessoas que, muitas vezes, não se sentiam incluídas", afirma Inaiá Sant'Ana.

A Timeout Rock Band não é uma atração nova para o público da Quitutices. Segundo a chef Inaiá, o grupo já participou de outros momentos importantes ao longo dos anos. "Receber a Timeout Rock Band na nossa comemoração de 10 anos é muito especial. Eles fazem parte da nossa história e representam valores que acreditamos profundamente, como inclusão, sensibilidade e afeto", destaca a proprietária.

A entrada para o evento é gratuita.

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