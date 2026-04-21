Vorcaro passa mal na prisão e é submetido a exames

Avaliação médica foi feita na própria Superintendência da Polícia Federal - (crédito: Divulgação)

Nesta terça-feira (21/4), o banqueiro Daniel Vorcaro foi examinado por médicos após apresentar um mal-estar na Superintendência da Polícia Federal, onde está preso, segundo informações do portal G1. O dono do Banco Master teria relatado uma indisposição nos últimos dias, mas não houve necessidade de hospitalização.

A informação, divulgada pelo blog da jornalista Andréia Sadi, aponta que um médico se dirigiu até a unidade prisional para avaliar a saúde de Vorcaro. Até onde se sabe, o caso não é grave e o banqueiro deve passar por mais exames complementares.

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Vorcaro está preso desde o dia 4 de março, detido no âmbito da operação Compliance Zero. Atualmente, ele está em processo de negociação de uma delação sobre o esquema envolvendo o Banco Master.