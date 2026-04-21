Leila aposta em frente ampla e diz que Master pode influenciar eleições

Senadora Leila do Vôlei afirma que caso Master pode influenciar as eleições no Distrito Federal este ano. - (crédito: Reprodução/Youtube)

A corrida eleitoral da esquerda ganhou início no Distrito Federal com foco na construção de alianças e no impacto do caso envolvendo o BRB e o Banco Master. Em evento de apresentação dos novos quadros e da pré-nominata do Partido Democrático Trabalhista (PDT), na sede local da sigla em Brasília, a senadora Leila do Vôlei (PDT), pré-candidata à reeleição, que o cenário político será diretamente influenciado pelos desdobramentos das investigações.

Durante a apresentação, que ocorreu nesta terça-feira (21/4), com lideranças do campo progressista, Leila defendeu a ampliação do diálogo com setores de centro e até segmentos com os quais houve menor aproximação em eleições anteriores. “Ninguém terá a capacidade de se eleger ou governar se não ampliar o diálogo com o centro”, afirmou, ao destacar a necessidade de formação de uma frente ampla no DF.

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A senadora também ressaltou que sua pré-candidatura será baseada nas entregas do mandato, com foco em políticas sociais e proteção às mulheres. Entre as ações citadas, estão a lei de combate ao stalking, investimentos em unidades de saúde e apoio a projetos nas áreas de esporte, cultura e agricultura familiar.

Ao comentar o caso envolvendo o BRB, Leila foi enfática ao apontar possível impacto eleitoral. “Não tenho dúvidas de que essa situação influenciará diretamente o resultado das eleições quando o brasiliense entender a gravidade da possibilidade de liquidação do banco”, disse. Segundo ela, a instituição teria sido utilizada de forma contrária ao seu papel de desenvolvimento, o que pode gerar consequências nas contas públicas.

Apesar de reconhecer o peso da máquina pública nas eleições, a parlamentar afirmou que aposta na presença junto à população. “O eleitor quer o político na rua. Quem esteve presente nas regiões não será esquecido”, declarou, ao defender que o debate eleitoral se concentre em resultados concretos e não em pautas ideológicas.