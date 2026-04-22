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Eleições 2026

PT propõe Selic abaixo de 10% e fim de "bets" em diretrizes para 2026

Documento apresenta temas que serão discutidos no 8º Congresso Nacional do PT. Evento contará com presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva

Embora a fixação da Selic não tenha sido oficializada pelo governo Lula, o presidente critica a taxa atual de 14,75% ao ano. Na foto, Lula e o presidente nacional do PT, Edinho Silva - (crédito: João Valadares/Agência PT)
Embora a fixação da Selic não tenha sido oficializada pelo governo Lula, o presidente critica a taxa atual de 14,75% ao ano. Na foto, Lula e o presidente nacional do PT, Edinho Silva - (crédito: João Valadares/Agência PT)

O documento de diretrizes eleitorais “O Brasil da democracia, da soberania e do bem viver”, que orienta o Partido dos Trabalhadores (PT) para 2026, estabelece como prioridades a manutenção da taxa básica de juros (Selic) abaixo de 10% e a proibição de apostas consideradas “predatórias”.

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O texto da sigla do presidente Luiz Inácio Lula da Silva será debatido no 8º Congresso Nacional do PT, previsto para os dias 24 e 26 de abril, em Brasília, e deve orientar as diretrizes do partido. Lula é esperado no evento e deve discursar no domingo (26/4).

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Propostas

Sob o lema da “desfinanceirização” do Banco Central, o partido de Lula deve propor o fim da autonomia da autarquia monetária. Em relação à ideia de fixar a Selic, o PT argumenta que juros acima de 10% prejudicam investimentos e aumentam o endividamento das famílias.

Embora a fixação da Selic não tenha sido oficializada pelo governo Lula, o presidente é crítico à taxa atual de 14,75% ao ano. O tema do endividamento das famílias também é alvo de preocupação do Planalto.

Uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional do Comércio (CNC) apontou que 80,4% das famílias têm alguma dívida. Diante desse cenário, o governo planeja anunciar nos próximos dias um programa de renegociação de débitos.  

Banimento das bets

Sobre punições a bets, o PT cita pesquisas que apontam o fato de casas de apostas serem uma das principais causas do endividamento e de problemas de saúde mental das famílias.

O documento cita, ainda, que casas consideradas “predatórias” pelo partido devem ser proibidas. Como exemplo de sistemas que, na avaliação do PT, se encaixam nessa categoria, a agremiação cita o “Jogo do tigrinho”.

Já casas de aposta não consideradas predatórias, ainda segundo o documento do partido, deve-se aplicar imposto seletivo superior às taxas que incidem sobre o tabaco.

PL quer banir bets

Assim como prevê o documento do PT, a proposta de banir as "bets" consta em um projeto de lei de autoria do líder do governo na Câmara, deputado federal Pedro Uczai (PT-SC). 

O projeto estabelece a proibição da exploração, operação, oferta, divulgação, publicidade, intermediação e processamento de transações relacionadas a apostas de quota fixa — sistema em que o apostador sabe exatamente quanto ganhará no momento da aposta —, tanto em meios físicos quanto digitais.

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Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 22/04/2026 17:01
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