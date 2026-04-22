Caiado convoca ex-ministro de FHC para elaborar plano de governo

Caiado monta equipe com marqueteiro Paulo Vasconcellos e avalia nomes para a área econômica - (crédito: José Cruz/Agência Brasil)

O pré-candidato do PSD à Presidência da República, Ronaldo Caiado, decidiu escalar o ex-ministro Roberto Brant para coordenar a formulação de seu plano de governo. A escolha recai sobre um nome com longa trajetória política e experiência na gestão pública, incluindo passagem pelo governo de Fernando Henrique Cardoso.



Nos últimos anos, Brant tem se destacado como articulista e crítico da polarização política no país, especialmente do embate entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Para ele, embora haja uma divisão acentuada, existe possibilidade de superação, desde que sejam enfrentados os problemas estruturais das instituições.



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Na avaliação do ex-ministro, a principal fragilidade do cenário político brasileiro reside na chamada “crise institucional”, caracterizada pelo que define como mau funcionamento da cúpula dos Poderes. A leitura deve influenciar diretamente a construção das propostas do plano de governo de Caiado.



Com trajetória iniciada na Assembleia Nacional Constituinte de 1987, Brant acumulou mandatos consecutivos como deputado federal até 2007. Também foi secretário da Fazenda de Minas Gerais no governo de Hélio Garcia, além de ter integrado o primeiro escalão do governo FHC.



O ex-ministro participou ainda da fundação do PSD, em 2011, ao lado de Gilberto Kassab, mas deixou a legenda no ano seguinte após divergências internas relacionadas à disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte. Apesar do histórico, sua aproximação com Caiado ocorre em meio ao esforço de construção de uma candidatura competitiva ao Planalto.



Paralelamente, Caiado segue montando sua equipe de campanha. O marqueteiro escolhido é o publicitário Paulo Vasconcellos, com experiência em campanhas presidenciais e estaduais. Na área econômica, interlocutores afirmam que o pré-candidato mantém conversas com três ou quatro nomes de peso, mas evita, por ora, concentrar a formulação em um único especialista.



