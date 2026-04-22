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CASO MASTER

Vorcaro passa mal e recebe autorização para fazer exames

Ministro André Mendonça, relator do caso Master, autoriza, a pedido da defesa, que o empresário possa realizar exames em um hospital de Brasília

O empresário está preso na sede da Superintendência da Polícia Federal acusado de gerir o maior golpe financeiro já visto no país - (crédito: Divulgação)
O empresário está preso na sede da Superintendência da Polícia Federal acusado de gerir o maior golpe financeiro já visto no país - (crédito: Divulgação)

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou na noite desta quarta-feira (22/4) que o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, que está preso na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, possa sair para realizar exames médicos em um hospital na capital federal.

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O pedido foi feito pelos advogados do dono do Banco Master, logo depois que o empresário passou mal e recebeu atendimento médico dentro da sede da superintendência. A autorização foi dada mas, por questão de segurança, os detalhes do quadro de saúde e quando Vorcaro vai realizar os exames não foram confirmados.

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O empresário, dono do Banco Master está preso desde março, acusado de operar um esquema esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master e a venda de ativos sem lastro ao Banco de Brasília (BRB).

Ele já assinou um acordo de confidencialidade com a justiça e negocia um acordo de delação premiada com a com a Procuradoria-Geral da República (PGR). Vorcaro pode responder por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro, crimes financeiros e organização criminosa.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 22/04/2026 22:46
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