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OPERAÇÃO

Operação que prendeu ex-presidente do BRB apura fraudes bilionárias no Master

Entre os crimes investigados estão gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado, lavagem de dinheiro e organização criminosa

Polícia Federal prende ex-presidente do BRB - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
Polícia Federal prende ex-presidente do BRB - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, foi preso nesta quinta-feira (16/4) durante a deflagração da quarta fase da Operação Compliance Zero. Conduzida pela Polícia Federal, a operação apura um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master e a venda de ativos sem lastro ao Banco de Brasília (BRB).

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As investigações tiveram início em 2024, a partir de solicitação do Ministério Público Federal, e já passaram por três fases anteriores, cada uma voltada a diferentes frentes do esquema. O principal foco são operações ligadas ao Banco Master, controlado pelo banqueiro Daniel Vorcaro.

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Entre os crimes investigados estão gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

A primeira fase da operação foi deflagrada em 18 de novembro de 2025, com o objetivo de reunir provas iniciais sobre a atuação do grupo. Na ocasião, Daniel Vorcaro foi preso pela primeira vez.

Nesta quarta fase, policiais federais cumprem dois mandados de prisão preventiva e sete mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, no Distrito Federal e em São Paulo.

Os investigados podem responder por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro, crimes financeiros e organização criminosa.

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Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 16/04/2026 07:57
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