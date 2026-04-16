Operação que prendeu ex-presidente do BRB apura fraudes bilionárias no Master

O ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, foi preso nesta quinta-feira (16/4) durante a deflagração da quarta fase da Operação Compliance Zero. Conduzida pela Polícia Federal, a operação apura um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master e a venda de ativos sem lastro ao Banco de Brasília (BRB).

As investigações tiveram início em 2024, a partir de solicitação do Ministério Público Federal, e já passaram por três fases anteriores, cada uma voltada a diferentes frentes do esquema. O principal foco são operações ligadas ao Banco Master, controlado pelo banqueiro Daniel Vorcaro.

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Entre os crimes investigados estão gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado, lavagem de dinheiro e organização criminosa.



A primeira fase da operação foi deflagrada em 18 de novembro de 2025, com o objetivo de reunir provas iniciais sobre a atuação do grupo. Na ocasião, Daniel Vorcaro foi preso pela primeira vez.

Nesta quarta fase, policiais federais cumprem dois mandados de prisão preventiva e sete mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, no Distrito Federal e em São Paulo.

Os investigados podem responder por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro, crimes financeiros e organização criminosa.