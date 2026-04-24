Lula recebe alta médica após procedimentos em São Paulo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu alta na manhã desta sexta-feira (24/4), após realizar dois procedimentos médicos considerados simples, na mão e no couro cabeludo. As intervenções foram realizadas no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Segundo boletim médico divulgado pelo Planalto, os dos procedimentos ocorreram sem intercorrências. O documento informa ainda que Lula deve retomar as atividades habituais na segunda-feira (27).

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Mais cedo, o cardiologista Roberto Kalil Filho, médico do presidente explicou que ele retirou uma lesão de pele no couro cabeludo e fez uma infiltração em um dos dedos da mão. "O presidente Lula já havia retirado uma lesão de pele, no peito, na época da pandemia", relembrou o médico, acrescentando que não houve gravidade e que a lesão no couro cabeludo nada tem a ver com a queda que o presidente teve há alguns anos, quando se desequilibrou e caiu no banheiro, batendo a cabeça.

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O especialista reforçou que esse tipo de ocorrência é comum e fez um alerta sobre prevenção. Segundo o cardiologista, o procedimento teve duração aproximada de uma hora. “É sempre bom chamar a atenção que é preciso usar filtro solar. Essas lesões de pele são muito comuns”, afirmou.

Quanto à intervenção na mão do presidente, ele explicou que foi feita uma infiltração simples e ele está com a mão sem curativos. Sobre a recuperação, o médico indicou que não haverá impactos relevantes na agenda do presidente. “Por coerência ele pode ficar em repouso, mas nada que prejudique a agenda dele na outra semana”, afirmou.

O médico continuará realizando o acompanhamento do caso, já que trata-se de uma ferida e precisa de alguns cuidados básicos, como proteção da região. “Tomar cuidado com a ferida operatória, que leva um mês para cicatrizar, usar chapéu, curativo”, explicou, garantindo que os procedimentos não devem alterar a rotina do presidente.

No domingo, o presidente Lula era esperado no 8º Congresso Nacional do PT, que começa nesta sexta-feira e vai até domingo. O evento com tema “Soberania, Reconstrução e Futuro” contará com a presença de mais de 600 delegados e vai debater as alianças eleitorais para 2026. É possível, porém, que ele cancele eventos programados por recomendação médica.