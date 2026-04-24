Lula dá entrada em hospital de São Paulo para procedimentos simples

Lula viajou ontem (23) para São Paulo, onde fará os procedimentos. A expectativa é que ele volte a Brasília no final de semana, ou fique na capital até segunda, quando pode ter compromissos oficiais - (crédito: Carlos Vieira CB/DA Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deu entrada, na manhã desta sexta-feira (24/4), no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para a realização de dois procedimentos médicos considerados simples. De acordo com a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto, a previsão é de que o chefe do Executivo receba alta ainda hoje.

Segundo as informações divulgadas, Lula passará por uma cauterização de uma queratose — caracterizada como um acúmulo de pele na cabeça — e por uma infiltração no punho, indicada para o tratamento de uma tendinite no polegar direito. Os procedimentos serão realizados ainda pela manhã, sob acompanhamento do médico Roberto Kalil Filho.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em razão das intervenções, a agenda presidencial foi esvaziada nesta sexta-feira. Ainda conforme o Planalto, os tratamentos não exigem preparo prévio nem demandam repouso após a realização.

O presidente chegou a São Paulo na noite de quinta-feira (23). Até o momento, não há confirmação sobre a data de retorno a Brasília, que pode ocorrer no domingo (26) ou na segunda-feira (27).

A queratose é uma alteração na camada mais superficial da pele, conhecida como camada córnea, e pode apresentar aspecto escamoso ou verrucoso. A condição possui diferentes tipos, entre eles a queratose actínica, a seborreica e a folicular. A forma actínica, por exemplo, costuma surgir em áreas expostas ao sol, como rosto, couro cabeludo, orelhas e mãos.