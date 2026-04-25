Morre o ex-deputado José Frejat, aos 102 anos, pai do cantor Frejat

A carreira política de Frejat foi marcada pelo alinhamento com forças democráticas. - (crédito: Reprodução /Camara dos Deputados )

O advogado e ex-deputado federal José Frejat morreu neste sábado (25/4), aos 102 anos, em decorrência de uma pneumonia. Ele deixa os filhos, entre eles o cantor e compositor Frejat, além do irmão, o médico e ex-deputado Jofran Frejat, que morreu em 2020.



Natural de Curupuru, no Maranhão, Frejat se mudou ainda jovem para o Rio de Janeiro, onde construiu sua trajetória acadêmica e política. Estudou no tradicional Colégio Pedro II e, em 1947, ingressou na Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

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Na década de 1950, participou da fundação do Movimento Nacionalista Brasileiro, reforçando sua atuação em pautas ligadas à soberania nacional. Também esteve à frente da redação do jornal O Semanário, que deixou de circular após o golpe militar de 1964.

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A carreira política de Frejat foi marcada pelo alinhamento com forças democráticas. Filiado ao MDB durante o regime militar, posicionou-se na oposição e ocupou cargos como procurador da Fazenda Nacional, vereador do Rio e deputado federal. Ele foi eleito para a Câmara em 1978 e reconduzido ao mandato em 1982, já no período de abertura política.

Durante a transição democrática, votou a favor da Emenda Dante de Oliveira, que propunha eleições diretas para presidente, e apoiou a escolha de Tancredo Neves no Colégio Eleitoral, em 1985. Ao longo da vida pública, também passou por legendas como PSB, PDT e PSDB. Em meados de 1986, disputou uma vaga no Senado na chapa encabeçada por Marcelo Alencar, mas não obteve sucesso.