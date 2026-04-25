PT coloca comunicação no centro da estratégia eleitoral de 2026

A estratégia eleitoral do Partido dos Trabalhadores para 2026, um dos temas discutidos durante o 8º Congresso Nacional do partido é a comunicação, eixo considerado decisivo pela direção da legenda. O PT, já vem, inclusive, investindo fortemente neste mês de abril em publicidades na redes sociais, com vídeos que defendem a soberania, o pix, entre outros temas.



Em meio a um ambiente político marcado por polarização e desinformação, o partido busca estruturar uma rede de divulgação capaz de fortalecer a imagem do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sustentar a disputa eleitoral nos próximos meses. O Correio conversou com o presidente do PT, Edinho Silva, que revelou que o desafio central é fazer com que as ações do governo cheguem à população de forma clara.

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Ele destacou inúmeras ações do governo e disse que é preciso fortalecer ainda mais a comunicação institucional, para que a informação correta chegue a todos. “Nós acreditamos muito que a verdade prevaleça diante da mentira, que a verdade prevaleça diante das fake news, e que a gente possa, efetivamente, criar uma grande rede de divulgação dos feitos do governo do presidente Lula”, declarou. Segundo ele, “é como se tivesse uma névoa encobrindo os feitos do governo”.

Um manifesto político consolidando as diretrizes dos próximos passos do partido será anunciado neste domingo, último dia de evento. (foto: Vanilson Oliveira)

A aposta da sigla envolve ampliar a presença digital e transformar resultados de gestão em narrativa política. Edinho cita como exemplo os investimentos públicos: “Nós já batemos R$ 975 bilhões de investimentos do PAC e, na virada do semestre, teremos passado de um trilhão. Não tem uma cidade de médio e grande porte no Brasil que não tenha uma obra do governo”. Para o dirigente, o desafio não é apenas executar políticas, mas garantir que elas sejam percebidas pela população.

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Esse direcionamento também influenciou a organização do congresso partidário, que ocorre neste fim de semana. A direção decidiu retirar da pauta temas internos considerados sensíveis, como mudanças no estatuto, e priorizar debates sobre cenário político, estratégia eleitoral e propostas programáticas. A avaliação é de que discussões internas poderiam gerar ruídos em um momento de preparação para a disputa.

Além da comunicação, o partido pretende estruturar o discurso eleitoral em torno da defesa da democracia, da soberania e de propostas sociais e econômicas. Entre os temas que devem aparecer na campanha estão reforma política, combate à desigualdade, transição energética e mudanças no mundo do trabalho. “Nós queremos não só defender o que foi feito, mas dizer para o Brasil qual é o país que queremos construir”, afirmou Edinho.

Um manifesto político consolidando as diretrizes dos próximos passos do partido será anunciado neste domingo, último dia de evento. Ainda existe uma expectativa da participação presencial do presidente Lula, que passou por dois procedimentos médicos nesta sexta-feira (24), em São Paulo. Ele foi aconselhado pelos médicos a descansar. No encerramento estão confirmadas as presenças do governador do Ceará, Elmano de Freitas e dos ex-ministros da Fazenda, Fernando Haddad e da Educação, Camilo Santana.