Polícia Federal quer usar patrimônio de Vorcaro para cobrir rombo bancário

A Polícia Federal (PF) continua no encalço de tentar localizar mais R$ 50 bilhões em bens e ativos de contas secretas no Brasil e no exterior, do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Parte do patrimônio já foi bloqueada, incluindo itens de luxo, como jóias, iates e carros apreendidos. O montante recuperado deve ser direcionado para ressarcir os investidores e algumas instituições financeiras.
Segundo o levantamento feito pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, em 2024 o Imposto de Renda (IR) do ex-banqueiro registrou um patrimônio de R$ 2,6 bilhões. Somente em obras de artes e relógios de luxo foram declarados R$ 47 milhões.
No último dia 23, a Justiça de São Paulo formalizou o avanço de medidas judiciais contra o ex-banqueiro, contra seu pai, Henrique Moura Vorcaro e contra sua irmã, Natália Vorcaro Zettel. As decisões fora publicadas no Diário de Justiça Eletrônico e proferidas pela 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais.
Entre os ativos atingidos estão uma aeronave Gulfstream G700, avaliada em cerca de R$ 420 milhões, o hotel Botanique, além de imóveis de alto padrão localizados em Brasília e no estado da Flórida, nos Estados Unidos. As investigações da PF continuam avançadas, independendo do processo de negociação da delação premiada que a defesa do banqueiro vem negociando com a justiça.
A delação do ex-controlador do Banco Master só terá validade, caso ele revele novos pontos e detalhes da maior fraude bancária já registrada no país. Ou seja, para obter algum benefício, como a redução de pena, por exemplo, será preciso oferecer informações uteis, promovendo a recuperação do montante ou de parte do que foi desviado na fraude bancaria. Vocaro está preso na sede da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.
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postado em 28/04/2026 15:21