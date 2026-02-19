Autoridades brasileiras buscam bens de Vorcaro na Flórida

Liquidante do Master busca bens que possam recuperar o rombo causado pela fraude financeira na instituição - (crédito: Daniel Vorcaro )

Autoridades do Brasil buscam na Flórida, Estados Unidos, obras de arte, imóveis e outros bens do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do banco Master e acusado de promover fraude bilionária com títulos sem lastro. A investigação mira ativos ligados a Vorcaro, à instituição financeira e outras empresas conectadas ao Master.

Segundo a Bloomberg, o liquidante do Master, em nome do Banco Central, acionou no dia 29 de janeiro a Corte Federal de Falências de Miami para que o órgão intime 22 entidades, incluindo corretores imobiliários, um banco, galerias de arte famosas, incluindo Gagosian e Pace, e as casas de leilão Sotheby’s e Christie’s.

Um dos imóveis na mira é uma mansão com 2.229 metros quadrados, perto de Orlando, que foi comprada pelo pai de Vorcaro pelo valor recorde de US$ 32 milhões.

Advogados do banqueiro questionaram o pedido no dia 9 de fevereiro, argumentando que o liquidante não tem o direito de buscar ativos pessoais de Vorcaro, uma vez que é o banco Master que responde perante credores e depositantes. Haverá uma audiência sobre o tema no dia 4 de março.

Vorcaro nega irregularidades e diz estar cooperando com a polícia. Ele chegou a ser preso pela Polícia Federal em meio à operação que mira a fraude do Master, mas agora responde em liberdade. Ele é suspeito no que pode ser o maior caso de fraude financeira da história brasileira.

O liquidante do Master também pretende investigar empresas criadas nos Estados Unidos por executivos de confiança de Vorcaro.