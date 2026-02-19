InícioPolítica
Autoridades brasileiras buscam bens de Vorcaro na Flórida

Liquidante do banco acionou entidades americanas como corretores imobiliários, galerias de arte e casas de leilão para encontrar bens de alto padrão ligados ao banqueiro nos Estados Unidos

Liquidante do Master busca bens que possam recuperar o rombo causado pela fraude financeira na instituição - (crédito: Daniel Vorcaro )

Autoridades do Brasil buscam na Flórida, Estados Unidos, obras de arte, imóveis e outros bens do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do banco Master e acusado de promover fraude bilionária com títulos sem lastro. A investigação mira ativos ligados a Vorcaro, à instituição financeira e outras empresas conectadas ao Master.

Segundo a Bloomberg, o liquidante do Master, em nome do Banco Central, acionou no dia 29 de janeiro a Corte Federal de Falências de Miami para que o órgão intime 22 entidades, incluindo corretores imobiliários, um banco, galerias de arte famosas, incluindo Gagosian e Pace, e as casas de leilão Sotheby’s e Christie’s.

Um dos imóveis na mira é uma mansão com 2.229 metros quadrados, perto de Orlando, que foi comprada pelo pai de Vorcaro pelo valor recorde de US$ 32 milhões.

Advogados do banqueiro questionaram o pedido no dia 9 de fevereiro, argumentando que o liquidante não tem o direito de buscar ativos pessoais de Vorcaro, uma vez que é o banco Master que responde perante credores e depositantes. Haverá uma audiência sobre o tema no dia 4 de março.

Vorcaro nega irregularidades e diz estar cooperando com a polícia. Ele chegou a ser preso pela Polícia Federal em meio à operação que mira a fraude do Master, mas agora responde em liberdade. Ele é suspeito no que pode ser o maior caso de fraude financeira da história brasileira.

O liquidante do Master também pretende investigar empresas criadas nos Estados Unidos por executivos de confiança de Vorcaro.

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 19/02/2026 17:41
