Lula lança novo Desenrola na segunda e antecipa anúncio no Dia do Trabalho

Lula bateu o martelo sobre o novo Desenrola, na terça-feira (28/4), após reunião ministros envolvidos na elaboração da proposta - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai oficializar na próxima segunda-feira (4/5) o novo Desenrola, programa de renegociação de dívidas. Segundo interlocutores, o anúncio será feito em cerimônia no Palácio do Planalto, seguida de coletiva à imprensa.

Antes da oficialização da medida, o presidente Lula deve abordar o tema em seu pronunciamento de rádio e TV previsto para a noite desta quinta-feira (30/4), em alusão ao Dia do Trabalhador, celebrado na sexta (1º/5).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Lula fará pronunciamento do Dia do Trabalho na noite desta quinta-feira

O pronunciamento em rádio e TV, até o momento, deve ser a única agenda pública do presidente da República entre a noite de quinta e sexta-feira, dia do feriado.

Desenrola

Lula bateu o martelo sobre o novo Desenrola, na terça-feira (28/4), após reunião ministros envolvidos na elaboração da proposta. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse a jornalistas que o principal alvo do programa serão dívidas com cartão de crédito, cheque especial e empréstimos sem garantia.

Leia também: Sem ato unificado, Lula não deve ir a manifestações de 1º de Maio

“Você está falando de taxas de juros que variam de 6% a 10% ao mês. Então, uma dívida de R$ 10 mil, por exemplo, no mês seguinte ela possivelmente vai ser uma dívida de R$ 11 mil. No outro mês, uma dívida de R$ 12 mil e ‘alguma coisa’. Para uma família brasileira que tem um salário médio, possivelmente não sai desse ciclo de atualização da sua dívida. Então, com um desconto amplo, a gente vai chegar a descontos de até 90% nesse programa”, comentou Durigan, na última segunda-feira (27/4), após reunião com representantes de bancos.