Lula fará pronunciamento do Dia do Trabalho na noite desta quinta-feira

Lula bateu o martelo sobre o novo Desenrola, na terça-feira (28/4), após reunião ministros envolvidos na elaboração da proposta - (crédito: Carlos Vieira CB/DA Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará um pronunciamento de TV e rádio, na noite desta quinta-feira (30/4), em alusão ao Dia do Trabalhador, celebrado na sexta (1º/5).

Embora interlocutores do Planalto não adiantem o assunto da declaração, o líder petista deve falar sobre o lançamento do novo Desenrola, programa voltado à renegociação de dívidas, que vem sendo discutido entre Lula e os ministros Dario Durigan (Fazenda) e Míriam Belchior (Casa Civil).

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O pronunciamento, até o momento, deve ser a única agenda pública do presidente da República entre a noite de quinta e sexta-feira, dia do feriado.

Desenrola

Após anunciar o programa de renegociação de dívidas, Lula deve oficializar o novo Desenrola na próxima segunda-feira (4/5). Os detalhes ainda não foram definidos, mas a tendência é de uma cerimônia no Palácio do Planalto.

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Lula bateu o martelo sobre o novo Desenrola nesta terça-feira (28/4), após reunião com ministros envolvidos na elaboração da proposta. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse a jornalistas que o foco do programa serão dívidas de cartão de crédito, cheque especial e empréstimos sem garantia.