Derrotado no Senado, Messias fala em "plano de Deus" e faz denúncia

Após a derrota no plenário do Senado Federal para a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), Jorge Messias adotou um tom sereno e de resignação ao comentar o resultado da votação. Em pronunciamento à imprensa ainda na noite desta quarta-feira (29/4) o advogado-geral da União afirmou que sai do processo com “coração leve” e com a sensação de ter cumprido seu papel de forma “íntegra e franca”.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Messias destacou que, ao longo de cinco meses, se submeteu ao escrutínio previsto no rito constitucional, sendo recebido por dezenas de senadores, aos quais agradeceu pela receptividade e pelos votos que recebeu. Sem fazer críticas diretas à condução do processo, ressaltou que respeita a decisão soberana do plenário e classificou a reprovação como parte do jogo democrático.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
“Tem dias de vitórias e tem dias de derrotas. Nós temos que aceitar. O Senado é soberano. O plenário falou, e faz parte do processo democrático saber ganhar e saber perder”, afirmou.
O ministro também afirmou ter enfrentado, durante o processo, uma tentativa de “desconstrução” da própria imagem, citando a circulação de “mentiras” ao longo dos últimos meses. Ainda assim, disse sair grato pela oportunidade e pela confiança recebida, reforçando que considera ter “lutado o bom combate”.
Em um discurso marcado por referências à fé, Messias disse acreditar que a trajetória está “nas mãos de Deus” e que enxerga o resultado como parte de um propósito maior. Apesar de reconhecer o peso político e pessoal da derrota, afirmou que sua história “não acaba aqui” e ressaltou que segue convicto da própria trajetória.