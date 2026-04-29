Derrotado no Senado, Messias fala em "plano de Deus" e faz denúncia

Após a derrota no plenário do Senado Federal para a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), Jorge Messias adotou um tom sereno e de resignação ao comentar o resultado da votação. Em pronunciamento à imprensa ainda na noite desta quarta-feira (29/4) o advogado-geral da União afirmou que sai do processo com “coração leve” e com a sensação de ter cumprido seu papel de forma “íntegra e franca”.

Messias destacou que, ao longo de cinco meses, se submeteu ao escrutínio previsto no rito constitucional, sendo recebido por dezenas de senadores, aos quais agradeceu pela receptividade e pelos votos que recebeu. Sem fazer críticas diretas à condução do processo, ressaltou que respeita a decisão soberana do plenário e classificou a reprovação como parte do jogo democrático.



Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO



















“Tem dias de vitórias e tem dias de derrotas. Nós temos que aceitar. O Senado é soberano. O plenário falou, e faz parte do processo democrático saber ganhar e saber perder”, afirmou.



O ministro também afirmou ter enfrentado, durante o processo, uma tentativa de “desconstrução” da própria imagem, citando a circulação de “mentiras” ao longo dos últimos meses. Ainda assim, disse sair grato pela oportunidade e pela confiança recebida, reforçando que considera ter “lutado o bom combate”.

Leia também: Jaques Wagner tem reunião às pressas com Lula após derrota de Messias

Em um discurso marcado por referências à fé, Messias disse acreditar que a trajetória está “nas mãos de Deus” e que enxerga o resultado como parte de um propósito maior. Apesar de reconhecer o peso político e pessoal da derrota, afirmou que sua história “não acaba aqui” e ressaltou que segue convicto da própria trajetória.