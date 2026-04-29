Jaques Wagner tem reunião às pressas com Lula após derrota de Messias

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (BA), se reúne com o presidente Luiz Inacio Lula da Silva na noite desta quarta-feira (29/4), no Palácio do Alvorada, após o Senado reprovar, por 42 votos contrários e 34 favoráveis, a indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal.
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A reprovação de Messias foi uma derrota significativa ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão interrompe uma tradição de mais de 130 anos sem recusas a nomes indicados para a Corte.
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Wagner esteve com Lula, na tarde desta quarta, enquanto a Comissão de Constituição e Justiça do Senado votava o nome de Messias.
O ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, também se reunião com Lula nesta quarta, e afirmou que acreditava em uma “vitória” do governo na indicação de Jorge Messias. Guimarães participa da reunião entre Lula e Wagner.
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