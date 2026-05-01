Cirurgia de Bolsonaro é concluída; veja o que diz boletim médico

A cirurgia no ombro do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi concluída no início da tarde desta sexta-feira (1º/5), informou a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro nas redes sociais. Ele foi internado nesta manhã no hospital DF Star, em Brasília, para realizar o procedimento.
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Bolsonaro fez a cirurgia para a reparação do manguito rotador e lesões associadas no ombro direito, que foram identificadas quando o ex-presidente foi internado no mesmo hospital para tratar uma grave pneumonia. O procedimento ocorreu sem intercorrências, segundo nota divulgada pela equipe médica.
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Bolsonaro permanecerá internado para “controle da dor e observação clínica”. Ainda não há previsão para alta.
Condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, Bolsonaro cumpre prisão domiciliar humanitária temporária desde 27 de março. A medida, com prazo inicial de 90 dias, foi concedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Moraes em razão das condições de saúde do ex-presidente.
Moraes também autorizou o procedimento no ombro, após parecer favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR), na semana passada. A solicitação inicial previa que o procedimento ocorresse entre os dias 24 e 25 de abril, mas a autorização judicial foi concedida posteriormente.
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