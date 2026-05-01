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SAÚDE

Cirurgia de Bolsonaro é concluída; veja o que diz boletim médico

O ex-presidente passou por uma cirurgia no ombro nesta sexta-feira (1º/5) para corrigir lesões na articulação

Bolsonaro fez a cirurgia para a reparação do manguito rotador e lesões associadas no ombro direito, que foram identificadas quando o ex-presidente foi internado no mesmo hospital para tratar uma grave pneumonia - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)
Bolsonaro fez a cirurgia para a reparação do manguito rotador e lesões associadas no ombro direito, que foram identificadas quando o ex-presidente foi internado no mesmo hospital para tratar uma grave pneumonia - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

A cirurgia no ombro do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi concluída no início da tarde desta sexta-feira (1º/5), informou a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro nas redes sociais. Ele foi internado nesta manhã no hospital DF Star, em Brasília, para realizar o procedimento.

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Bolsonaro fez a cirurgia para a reparação do manguito rotador e lesões associadas no ombro direito, que foram identificadas quando o ex-presidente foi internado no mesmo hospital para tratar uma grave pneumonia. O procedimento ocorreu sem intercorrências, segundo nota divulgada pela equipe médica.

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Bolsonaro permanecerá internado para “controle da dor e observação clínica”. Ainda não há previsão para alta.

Condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, Bolsonaro cumpre prisão domiciliar humanitária temporária desde 27 de março. A medida, com prazo inicial de 90 dias, foi concedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Moraes em razão das condições de saúde do ex-presidente.

Moraes também autorizou o procedimento no ombro, após parecer favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR), na semana passada. A solicitação inicial previa que o procedimento ocorresse entre os dias 24 e 25 de abril, mas a autorização judicial foi concedida posteriormente.

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 01/05/2026 14:24 / atualizado em 01/05/2026 14:26
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