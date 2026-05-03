Lula homenageia Milton Santos no centenário do geógrafo brasileiro

Nascido em 3 de maio de 1926, em Brotas de Macaúbas, na Bahia, Milton Santos se consolidou como um dos principais nomes da geografia mundial - (crédito: Acervo Milton Santos/Divulgação)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lembrou neste domingo (3/5) o centenário de nascimento do geógrafo Milton Santos. Em publicação nas redes sociais, Lula afirmou que o pensamento do intelectual segue essencial para interpretar o mundo contemporâneo. “Sua obra é referência para entendermos as desigualdades da globalização e os potenciais de transformação que vêm das periferias”, escreveu o presidente.

O chefe do Executivo também ressaltou a atualidade das reflexões de Milton Santos. “Em tempos como o que vivemos hoje, com grandes mudanças geopolíticas, a obra de Milton Santos continua extremamente atual – e necessária”, acrescentou.

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Nascido em 3 de maio de 1926, em Brotas de Macaúbas, na Bahia, Milton Santos se consolidou como um dos principais nomes da geografia mundial. Formou-se pela Universidade Federal da Bahia e obteve doutorado na Universidade de Strasbourg, na França.

Durante o período da ditadura militar no Brasil, o geógrafo foi forçado ao exílio e lecionou em universidades na Europa, África e América Latina. Ao retornar ao país, deu continuidade à sua produção acadêmica, atuando como professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro e na Universidade de São Paulo.

Autor de mais de 40 livros publicados em diferentes idiomas, Milton Santos deixou uma vasta contribuição intelectual. Entre suas principais obras estão Por uma Geografia Nova (1978), O Espaço Dividido (1979), A Urbanização Desigual (1980), Metamorfoses do Espaço Habitado (1988), A Natureza do Espaço (1996) e Por uma Outra Globalização (2000).

Reconhecido internacionalmente, o professor recebeu 14 títulos de Doutor Honoris Causa de instituições no Brasil e no exterior, como a Universidade de Toulouse, a Universidade de Barcelona, a Universidade de Buenos Aires, além da própria UFBA e da UFRJ.