"Não é homenagem, é reconhecimento": o significado do Dia dos povos indígenas

A Apib destaca que a demarcação de terras continua sendo uma das principais reivindicações do movimento indígena - (crédito: Carlos Vieira CB/DA Press)

O Dia dos povos indígenas é celebrado neste domingo (19/4). Segundo a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), a data é um momento de lembrar que as comunidades orginárias resistem há mais de 500 anos. "Seguimos resistindo porque nossos territórios continuam sob ataque e nossos corpos continuam sendo alvo", diz a organização.



A Apib destaca que a demarcação de terras continua sendo uma das principais reivindicações do movimento indígena. "Sem demarcação não há vida, não há cultura, não há futuro. Território é onde plantamos, onde rezamos, onde enterramos nossos ancestrais e onde nossos filhos vão crescer", citou.

Além disso, a Apib pediu o fim da violência contra corpos e territórios indígenas. "Garimpo ilegal, madeireiro, invasão, assédio, feminicídio: nada disso é tradição. Violência não é cultura", frisou.



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Segundo a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), 200 processos demarcatórios foram impulsionados desde 2023, o que resultou na delimitação de 18 territórios e na declaração de outros 21 pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A Presidência da República homologou 20 Terras Indígenas e 32 Reservas Indígenas foram criadas.

O Censo Demográfico de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) registrou crescimento demográfico ao contabilizar 1.694.836 indígenas no Brasil, que representam 0,83% da população total do país. Este número demonstra um salto de 88,96% em relação aos 896.917 indígenas registrados em 2010, ano em que representavam 0,47% da população brasileira.

A diversidade indígena se tornou ainda mais evidente nos dados mais recentes, passando de 305 etnias em 2010 para 391 identificadas em 2022. Atualmente, os povos Tikúna, com 74.061 pessoas, Kokama, com 64.327, e Makuxí, com 53.446, são as três etnias indígenas mais numerosas do país.

"Esse pluralismo se evidencia também na riqueza linguística do país, que conta com 295 línguas indígenas faladas por pessoas acima de dois anos de idade, um aumento frente às 274 línguas indígenas identificadas no censo anterior. Entre os idiomas indígenas mais falados, estão o Tikúna, com 51.978 falantes, o Guarani Kaiowá, com 38.658, e o Guajajara, com 29.212", cita a Funai