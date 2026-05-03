InícioPolítica
DECLARAÇÃO

"Criando uma geração de imprestáveis", diz Zema sobre auxílios sociais

"Eu vou em cidades do interior do Brasil inteiro e vejo a mesma coisa: vagas com carteira assinada e marmanjão em casa, na internet, nas redes sociais, no Netflix, que prefere receber o auxílio governamental", afirmou

Segundo o pré-candidato, há casos de pessoas que recusam empregos formais para evitar a perda de benefícios sociais - (crédito: Gil Leonardi/Governo de MG)
Segundo o pré-candidato, há casos de pessoas que recusam empregos formais para evitar a perda de benefícios sociais - (crédito: Gil Leonardi/Governo de MG)

O pré-candidato à Presidência da República e governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), defendeu o endurecimento das regras para programas de transferência de renda, propondo condicionar o recebimento dos benefícios à aceitação de empregos formais. Embora tenha negado a intenção de extinguir as assistências sociais, Zema criticou o atual modelo, apontando o que classifica como um crescimento da dependência dos cidadãos em relação aos auxílios governamentais.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

"Programas sociais são importantíssimos. Nós vamos manter para quem precisa. Mas sabemos que tem muita fraude que eu vou combater e também não vou pagar auxílio do governo para os marmanjões. Estamos criando no Brasil uma geração de imprestáveis. Eu vou em cidades do interior do Brasil inteiro e vejo a mesma coisa: vagas com carteira assinada e marmanjão em casa, na internet, nas redes sociais, no Netflix, que prefere receber o auxílio governamental", afirmou em entrevista ao programa Canal Livre.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

  • Zema lamentou que as crianças não possam trabalhar
    Zema lamentou que as crianças não possam trabalhar Gil Leonardi/Governo de MG
  • 09/03/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Bancada do Partido Novo com o Governador Romeu Zema e Senador Eduardo Girão anunciando o protocolo de pedido de impeachment do Ministro Alexandre Moraes
    09/03/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Bancada do Partido Novo com o Governador Romeu Zema e Senador Eduardo Girão anunciando o protocolo de pedido de impeachment do Ministro Alexandre Moraes Minervino Júnior/CB
  • 09/03/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Bancada do Partido Novo com o Governador Romeu Zema e Senador Eduardo Girão anunciando o protocolo de pedido de impeachment do Ministro Alexandre Moraes
    09/03/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Bancada do Partido Novo com o Governador Romeu Zema e Senador Eduardo Girão anunciando o protocolo de pedido de impeachment do Ministro Alexandre Moraes Minervino Júnior/CB
  • 21/4/22 - Romeu Zema (foto) defendeu o presidenciável Felipe dAvila, do Novo
    21/4/22 - Romeu Zema (foto) defendeu o presidenciável Felipe dAvila, do Novo Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
  • Plano do ex-governador envolve redução brusca do Estado
    Plano do ex-governador envolve redução brusca do Estado Marcelo Camargo/Agência Brasil
  • O governador Romeu Zema discursou na abertura da 89ª ExpoZebu, em Uberaba
    O governador Romeu Zema discursou na abertura da 89ª ExpoZebu, em Uberaba André Santos/Divulgação

Segundo o pré-candidato, há casos de pessoas que recusam empregos formais para evitar a perda de benefícios sociais. Zema defendeu o uso do Sistema Nacional de Emprego (Sine) e das secretarias municipais de assistência social para monitorar ofertas de trabalho destinadas a beneficiários de programas sociais. Pela proposta apresentada, quem recusasse uma vaga formal sem justificativa poderia perder o benefício.

*Com informações da Agência Estado

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor da editoria on-line do jornal Correio Braziliense. Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento em geral.

Por Ronayre Nunes
postado em 03/05/2026 18:13 / atualizado em 03/05/2026 18:36
SIGA
x