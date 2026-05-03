"Criando uma geração de imprestáveis", diz Zema sobre auxílios sociais

Segundo o pré-candidato, há casos de pessoas que recusam empregos formais para evitar a perda de benefícios sociais - (crédito: Gil Leonardi/Governo de MG)

O pré-candidato à Presidência da República e governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), defendeu o endurecimento das regras para programas de transferência de renda, propondo condicionar o recebimento dos benefícios à aceitação de empregos formais. Embora tenha negado a intenção de extinguir as assistências sociais, Zema criticou o atual modelo, apontando o que classifica como um crescimento da dependência dos cidadãos em relação aos auxílios governamentais.

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"Programas sociais são importantíssimos. Nós vamos manter para quem precisa. Mas sabemos que tem muita fraude que eu vou combater e também não vou pagar auxílio do governo para os marmanjões. Estamos criando no Brasil uma geração de imprestáveis. Eu vou em cidades do interior do Brasil inteiro e vejo a mesma coisa: vagas com carteira assinada e marmanjão em casa, na internet, nas redes sociais, no Netflix, que prefere receber o auxílio governamental", afirmou em entrevista ao programa Canal Livre.

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Segundo o pré-candidato, há casos de pessoas que recusam empregos formais para evitar a perda de benefícios sociais. Zema defendeu o uso do Sistema Nacional de Emprego (Sine) e das secretarias municipais de assistência social para monitorar ofertas de trabalho destinadas a beneficiários de programas sociais. Pela proposta apresentada, quem recusasse uma vaga formal sem justificativa poderia perder o benefício.

*Com informações da Agência Estado

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