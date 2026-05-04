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PALÁCIO DO PLANALTO

‘Estamos tentando tirar a corda do pescoço’, diz Lula sobre Desenrola

Presidente anunciou o novo programa de renegociação de dívidas nesta segunda-feira (4/5), em coletiva de imprensa no Planalto

"Nós estamos tentando encontrar uma forma de tirar a corda do pescoço dessa gente, para poderem voltar a respirar, para voltarem a ter o nome limpo na praça", disse Lula - (crédito: AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou, nesta segunda-feira (4/5), que o Novo Desenrola, programa para renegociação de dívidas, foi criado para “tirar a corda do pescoço” da população.

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O programa, que terá quatro categorias, vai oferecer descontos de até 90% na renegociação da dívida das famílias, mas também abarcará estudantes com dívidas do FIES, microempresários e agricultores familiares.

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“Nós estamos tentando encontrar uma forma de tirar a corda do pescoço dessa gente, para poderem voltar a respirar, para voltarem a ter o nome limpo na praça”, disse Lula durante coletiva de imprensa para anunciar a medida.

Em seu discurso, Lula argumentou que as dívidas podem ser algo positivo, mas que precisam ser adquiridas de forma responsável pela população.

“É maravilhoso que a gente queira comprar alguma coisa, mas é importante que a gente chame atenção para que as pessoas façam dívidas, mas não percam de vista suas condições de pagamento”, afirmou o presidente.

“Nós queremos que, a partir de agora, juntos, vocês e o governo, tratem de cuidar dessa dívida com muito carinho, para que vocês possam continuar consumindo. Comprando o que vocês quiserem, mas que também tenham a consciência de que a dívida tem que ser feita de acordo com o tamanho que nossos passos podem alcançar”, disse ainda Lula.

Veja os principais pontos do Desenrola Famílias:

  • Quem será beneficiado? — Quem tiver renda de até cinco salários mínimos (R$ 8.105).
  • Quais dívidas poderão ser renegociadas? — Aquelas oriundas de cartão de crédito, cheque especial, crédito pessoal e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que estejam em atraso há mais de 90 dias, e até dois anos.
  • Quais serão as condições de renegociação? — Juros máximo de 1,99% ao mês, e descontos entre 30% e 90% sobre o valor da dívida.
  • Em quanto tempo poderei pagar a nova dívida? — O interessado terá prazo de até 48 meses (quatro anos), sendo que a primeira parcela deve ser paga em até 35 dias após a renegociação
  • Qual será o limite para a nova dívida? — O valor máximo, após descontos, será de R$ 15 mil por pessoa, por instituição financeira
  • Será possível usar o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)? — Sim, cada pessoa poderá sacar até 20% do FGTS para abater na dívida.
  • Quem aderir ao programa poderá apostar em bets? Não. A pessoa que escolher renegociar a dívida ficará bloqueada por um ano em todas as plataformas de apostas
  • Como acessar o programa? O interessado deverá buscar diretamente a instituição financeira onde a dívida foi contraída

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 04/05/2026 12:07 / atualizado em 04/05/2026 12:09
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