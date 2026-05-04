‘Estamos tentando tirar a corda do pescoço’, diz Lula sobre Desenrola

"Nós estamos tentando encontrar uma forma de tirar a corda do pescoço dessa gente, para poderem voltar a respirar, para voltarem a ter o nome limpo na praça", disse Lula - (crédito: AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou, nesta segunda-feira (4/5), que o Novo Desenrola, programa para renegociação de dívidas, foi criado para “tirar a corda do pescoço” da população.

O programa, que terá quatro categorias, vai oferecer descontos de até 90% na renegociação da dívida das famílias, mas também abarcará estudantes com dívidas do FIES, microempresários e agricultores familiares.

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“Nós estamos tentando encontrar uma forma de tirar a corda do pescoço dessa gente, para poderem voltar a respirar, para voltarem a ter o nome limpo na praça”, disse Lula durante coletiva de imprensa para anunciar a medida.

Em seu discurso, Lula argumentou que as dívidas podem ser algo positivo, mas que precisam ser adquiridas de forma responsável pela população.

“É maravilhoso que a gente queira comprar alguma coisa, mas é importante que a gente chame atenção para que as pessoas façam dívidas, mas não percam de vista suas condições de pagamento”, afirmou o presidente.

“Nós queremos que, a partir de agora, juntos, vocês e o governo, tratem de cuidar dessa dívida com muito carinho, para que vocês possam continuar consumindo. Comprando o que vocês quiserem, mas que também tenham a consciência de que a dívida tem que ser feita de acordo com o tamanho que nossos passos podem alcançar”, disse ainda Lula.

Veja os principais pontos do Desenrola Famílias:

Quem será beneficiado? — Quem tiver renda de até cinco salários mínimos (R$ 8.105).

— Quem tiver renda de até cinco salários mínimos (R$ 8.105). Quais dívidas poderão ser renegociadas? — Aquelas oriundas de cartão de crédito, cheque especial, crédito pessoal e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que estejam em atraso há mais de 90 dias, e até dois anos.

— Aquelas oriundas de cartão de crédito, cheque especial, crédito pessoal e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que estejam em atraso há mais de 90 dias, e até dois anos. Quais serão as condições de renegociação? — Juros máximo de 1,99% ao mês, e descontos entre 30% e 90% sobre o valor da dívida.

— Juros máximo de 1,99% ao mês, e descontos entre 30% e 90% sobre o valor da dívida. Em quanto tempo poderei pagar a nova dívida? — O interessado terá prazo de até 48 meses (quatro anos), sendo que a primeira parcela deve ser paga em até 35 dias após a renegociação

— O interessado terá prazo de até 48 meses (quatro anos), sendo que a primeira parcela deve ser paga em até 35 dias após a renegociação Qual será o limite para a nova dívida? — O valor máximo, após descontos, será de R$ 15 mil por pessoa, por instituição financeira

— O valor máximo, após descontos, será de R$ 15 mil por pessoa, por instituição financeira Será possível usar o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)? — Sim, cada pessoa poderá sacar até 20% do FGTS para abater na dívida.

— Sim, cada pessoa poderá sacar até 20% do FGTS para abater na dívida. Quem aderir ao programa poderá apostar em bets? Não. A pessoa que escolher renegociar a dívida ficará bloqueada por um ano em todas as plataformas de apostas

Não. A pessoa que escolher renegociar a dívida ficará bloqueada por um ano em todas as plataformas de apostas Como acessar o programa? O interessado deverá buscar diretamente a instituição financeira onde a dívida foi contraída