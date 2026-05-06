Quaest: desaprovação de Lula supera aprovação em 6 estados

Segundo os dados, Pernambuco é o estado em que Lula tem melhor desempenho - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

Pesquisa da Quaest divulgada nesta quarta-feira (6/5) mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enfrenta maior desaprovação em seis dos 10 estados pesquisados. O levantamento aponta que o petista mantém força principalmente no Nordeste, enquanto registra os piores índices no Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Segundo os dados, Pernambuco é o estado em que Lula tem melhor desempenho, com 61% que aprovam o governo federal, enquanto 32% desaprovam. Bahia e Ceará aparecem logo atrás, com 60% e 58% de aprovação, respectivamente.

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Na outra ponta, o Paraná concentra a maior taxa de desaprovação: 60% rejeitam a gestão federal e 34% aprovam. Goiás também registra cenário desfavorável ao presidente, com 61% de desaprovação e 37% de aprovação. Em São Paulo, a desaprovação chega a 58%, ante 37% de aprovação.

Na média dos 10 estados pesquisados, Lula registra 43% de aprovação e 52% de desaprovação. Apenas Pernambuco, Bahia, Ceará e Pará apresentaram saldo positivo para o governo federal.

A pesquisa foi realizada entre os dias 21 e 28 de abril em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Pernambuco, Ceará e Pará. Ao todo, foram feitas 11.646 entrevistas presenciais. A margem de erro é de dois pontos percentuais em São Paulo e de três pontos nos demais estados.

A Quaest também avaliou a percepção dos eleitores sobre o governo federal. Na média dos estados analisados, 42% classificam a gestão Lula como negativa, 31% como positiva e 26% como regular.

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O melhor resultado nesse recorte também foi registrado em Pernambuco, onde 47% avaliam o governo positivamente, 25% consideram regular e 26% classificam a gestão como negativa.

Já Goiás apresenta o pior desempenho do presidente na avaliação qualitativa. No estado, 49% avaliam o governo de forma negativa, 25% consideram regular e apenas 23% classificam a gestão como positiva.

O diretor da Quaest, Felipe Nunes, relacionou os índices de aprovação do governo aos resultados da pesquisa de intenção de voto para a eleição presidencial.

“A pesquisa mostra saldo positivo de aprovação do governo Lula nos estados do Nordeste e no Pará. Em todos os demais, o saldo de aprovação é negativo. Destaque para Minas Gerais, onde o saldo é de -10 pontos percentuais”, afirmou.

O levantamento foi registrado junto à Justiça Eleitoral, sob os números: São Paulo (BR-09928/2026); Minas Gerais (BR-00430/2026); Rio de Janeiro (BR-06207/2026); Bahia (BR-08703/2026); Paraná (BR-01656/2026); Rio Grande do Sul (BR-06915/2026); Pernambuco (BR-03473/2026); Ceará (BR-01347/2026); Pará (BR-01755/2026) e Goiás (BR-01368/2026).