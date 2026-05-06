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Brasileiros se dividem sobre perfil ideal para vaga no STF, aponta pesquisa

Levantamento mostra preferência ligeira por indicação técnica, mas parcela semelhante defende nome político ligado ao governo

Os dados são do Instituto Meio/Ideia. A pesquisa foi divulgada nesta quarta-feira (6). - (crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)
Os dados são do Instituto Meio/Ideia. A pesquisa foi divulgada nesta quarta-feira (6). - (crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

A próxima indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Supremo Tribunal Federal (STF) deveria recair sobre um nome técnico e sem ligação com o governo para 39,4% dos brasileiros. É o que aponta pesquisa do instituto Meio/Ideia divulgada nesta quarta-feira (6).

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Por outro lado, o levantamento indica que 37% dos entrevistados defendem que o presidente mantenha uma escolha de perfil político, com vínculos com o governo federal. Os dados revelam um cenário dividido quanto ao critério ideal para a indicação à Corte.

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Outras respostas aparecem com menor representatividade: 13,2% dos brasileiros consideram que a vaga aberta no STF deveria ser negociada com o Senado Federal, enquanto 5% defendem a indicação de uma mulher. Já 5,4% dos entrevistados afirmaram não saber ou preferiram não responder. A discussão ocorre após a tentativa frustrada de nomeação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o Supremo. O nome foi promovido por Lula desde o fim de 2025 para ocupar a cadeira deixada pelo ministro Luís Roberto Barroso, que se aposentou em outubro daquele ano.

No entanto, em 29 de abril, o plenário do Senado rejeitou a indicação, impondo uma derrota histórica ao governo. Foi a primeira vez desde 1894, ainda na gestão do presidente Floriano Peixoto, que a Casa Alta barrou um indicado à Suprema Corte.

A pesquisa Meio/Ideia ouviu 1.500 eleitores em todo o país entre os dias 1º e 5 de maio. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-05356/2026.

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Alícia Bernardes

Alícia Bernardes é graduanda de Jornalismo e Comércio Exterior pela UDF. Integrante da Women Inside Trade (WIT), iniciativa que promove a participação feminina no comércio internacional, já estagiou no Poder360, atuando na produção das newsletters do jorn

Por Alícia Bernardes
postado em 06/05/2026 08:43 / atualizado em 06/05/2026 08:50
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