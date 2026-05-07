Análise: Com Ciro Nogueira no alvo, fraudes no Master chegam ao centro da política

Ex-ministro da Casa Civil do governo de Jair Bolsonaro e uma das figuras mais relevantes do Centrão, Ciro Nogueira ocupa posição estratégica no Congresso e mantém trânsito consolidado entre diferentes governos e setores empresariais - (crédito: Carlos Moura/Agência Senado)

A quinta fase da Operação Compliance Zero inaugura uma nova etapa no escândalo revelado pelas investigações envolvendo o Banco Master. Não apenas pelo aumento do número de alvos da Polícia Federal, mas principalmente pela mudança de patamar político e institucional do caso. O que começou em 2025 como uma apuração sobre suspeitas de fraudes financeiras e operações temerárias avança, agora, para o coração da relação entre poder econômico e influência política em Brasília.

Em um primeiro momento, o foco recaía sobre possíveis irregularidades no sistema financeiro, envolvendo a atuação do banco e de seus operadores. Em abril, com a prisão do ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa, a investigação atravessou uma fronteira mais sensível perante a opinião pública: a da corrupção clássica, marcada pelo uso indevido da máquina pública, pela troca de favores e pelo eventual pagamento de vantagens indevidas.

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Agora, o avanço em direção ao entorno do senador Ciro Nogueira amplia significativamente o peso político da operação. Não se trata apenas de um parlamentar influente. Ex-ministro da Casa Civil do governo de Jair Bolsonaro e uma das figuras mais relevantes do Centrão, Ciro ocupa posição estratégica no Congresso e mantém trânsito consolidado entre diferentes governos e setores empresariais.

As suspeitas levantadas pela Polícia Federal são graves justamente porque apontam para um modelo de captura da atividade parlamentar por interesses privados. Segundo as investigações, pagamentos recorrentes eram feitos para garantir atuação legislativa favorável ao Banco Master, inclusive na apresentação de propostas que poderiam beneficiar diretamente a instituição financeira, como o aumento da cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) de R$ 250 mil para R$ 1 milhão.

Caso as acusações sejam comprovadas, o episódio extrapola o terreno da corrupção tradicional para atingir um dos pilares centrais da democracia representativa: a independência do mandato parlamentar. É fundamental, evidentemente, preservar o devido processo legal e a presunção de inocência. A defesa do senador nega irregularidades e sustenta que as medidas adotadas se apoiam apenas em interpretações de mensagens trocadas entre terceiros. Esse direito à ampla defesa precisa ser respeitado integralmente, sobretudo em um ambiente político frequentemente contaminado pela antecipação de julgamentos nas redes sociais.

Mas o fato político permanece incontornável. Quando investigações alcançam setores do sistema financeiro, dirigentes de bancos públicos e, agora, lideranças centrais do Congresso, o impacto institucional deixa de ser periférico. A crise ganha contornos estruturais.

A Operação Compliance Zero investiga o maior escândalo financeiro da história do Brasil. Além de mostrar os casos de corrupção, expõe, sobretudo, as zonas nebulosas onde interesses privados, influência política e poder econômico passam a operar sem fronteiras claras. E, em uma democracia, poucas coisas são mais perigosas do que a sensação de que decisões públicas podem ser moldadas nos bastidores, longe do escrutínio da sociedade.