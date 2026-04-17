"Preciso dele feliz": suspeita de corrupção é nova etapa da Compliance Zero

A prisão de Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, inaugura uma nova etapa no escândalo revelado pela Operação Compliance Zero - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

A prisão de Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, inaugura uma nova etapa no escândalo revelado pela Operação Compliance Zero. Se, até aqui, o foco principal recaía sobre suspeitas de fraudes no sistema financeiro e operações temerárias envolvendo o Banco Master, a investigação agora avança para um terreno ainda mais sensível perante à opinião pública: o da corrupção clássica, marcada pela troca de favores, pelo uso indevido da máquina pública e pelo eventual pagamento de vantagens indevidas.

Os elementos tornados públicos chamam atenção não apenas pela gravidade, mas pela dimensão patrimonial do caso. A suspeita de negociação de apartamentos milionários em áreas nobres de Brasília e São Paulo como moeda de compensação revela um padrão sofisticado de recompensa, por meio de empresas de fachada. Não se trata de episódios marginais ou improvisados. São operações que, se confirmadas, indicam planejamento, estrutura e a tentativa de transformar relações institucionais em ativos privados.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

As trocas de mensagens recuperadas pela Polícia Federal reforçam esse quadro. O tratamento cordial entre Paulo Henrique Costa e Daniel Vorcaro, dono do Master, descritos como "amigo", e a frase atribuída ao empresário — "preciso dele feliz" — extrapolam a mera informalidade. Em investigações dessa natureza, linguagem e contexto importam. Eles ajudam a iluminar vínculos que, por vezes, documentos formais tentam ocultar.

Mais relevante, porém, é o caminho que a apuração tende a seguir daqui em diante. O centro da investigação não está apenas nos negócios realizados, mas nas conexões políticas. Como se deu a aproximação entre Costa e Vorcaro? Quem patrocinou nomeações? Quem pressionou por operações consideradas arriscadas? Antes de chegar ao comando do BRB, Paulo Henrique Costa construiu carreira na Caixa, ambiente historicamente permeado por nomeações de influência partidária.

A prisão do ex-dirigente do BRB é apenas o prenúncio de dias turbulentos. Apesar de resistências institucionais e disputas jurídicas previsíveis, os próximos capítulos tendem a ser escritos por acordos de colaboração premiada. Caso avancem, eventuais delações de Daniel Vorcaro, de Fabiano Zettel e de outros envolvidos vão indicar novos passos e fases da Compliance Zero.

Em um ambiente pré-eleitoral que estamos, casos dessa magnitude mudam narrativas, embaralham alianças e aprofundam a descrença do cidadão na política e nas instituições, com bem detalhou o CEO da Nexus — Pesquisa e Inteligência de Dados, Marcelo Tokarski, nesta semana ao Podcast do Correio. O risco é conhecido por todos os atores políticos. Quando tudo parece deteriorado, prospera a lógica da terra arrasada, em que ninguém responde plenamente e todos tentam nivelar a crise por baixo.

A Compliance Zero ainda está em curso. Convém evitar sentenças precipitadas. Mas ignorar a gravidade do que já surgiu seria erro ainda maior. O país deve aguardar os próximos capítulos e as manhãs agitadas.



