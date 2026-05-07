Boulos associa Flávio Bolsonaro a Vorcaro e ao caso Master nas redes

"O vice dos sonhos de Flávio Bolsonaro: Ciro Nogueira, da mesada de 300 mil do Master. Precisa desenhar?", questiona o ministro - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

O ministro da Secretaria-Geral, Guilherme Boulos publicou, nesta quinta-feira (7/4), nas redes sociais uma série de postagens associando o senador Flávio Bolsonaro ao caso envolvendo o Banco Master. Em uma das publicações, Boulos afirma haver “mansões misteriosas e envolvimento com o caso do Banco Master”, classificando o episódio como “mais um esquema de Flávio Bolsonaro”.

As postagens foram feitas na plataforma X, após operação que mirou o senador Ciro Nogueira (PP-PI), na manhã de hoje. Os vídeos incluem artes e falas com críticas ao senador. Em um dos conteúdos divulgados, aparece a frase: “A mansão de Flávio Bolsonaro e o esquema do Master”.

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“O cara comprou em 2021 uma mansão aqui em Brasília por 6 milhões de reais. Um cara que é senador da República, com um salário de 45 mil reais. Esse cara ia conseguir comprar uma mansão de 6 milhões de reais? Quem no Brasil tem taxa de juros de 3,7% ao ano? Dado pelo presidente de um banco que hoje tá preso por esquema pelo envolvimento com o master. As compras que o BRB fez dos CDBs do Master deu para o Flávio Bolsonaro”, afirmou o ministro em vídeo.

O vice dos sonhos de Flávio Bolsonaro: Ciro Nogueira, da mesada de 300 mil do Master. Precisa desenhar? pic.twitter.com/XoPgaOUkw8 — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) May 7, 2026

Bolos ainda ressaltou que Flávio Bolsonaro, não teria renda declarada para comprar uma mansão de R$ 6 milhões. “Segundo, ele compra com um financiamento de metade do valor, R$ 3 milhões e 100 mil, e com juros e com condições, num nível de generosidade que não foi dado para nenhum outro cliente do BRB. Porque só ele recebeu aquela taxa de juros.”

Em outra publicação, Boulos cita o senador Ciro Nogueira ao comentar uma possível composição política com o grupo bolsonarista. “O vice dos sonhos de Flávio Bolsonaro: Ciro Nogueira, da mesada de 300 mil do Master. Precisa desenhar?”, escreveu o parlamentar.

A publicação traz ainda uma montagem com a frase “Ciro tem todas as credenciais para ser meu vice”, fazendo referência a uma reportagem sobre buscas envolvendo o senador em operação ligada ao caso do Banco Master.