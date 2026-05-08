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CASO MASTER

Progressistas fecha fileiras com Ciro Nogueira após operação da PF

Líder da bancada na Câmara, Dr. Luizinho declara apoio unânime ao senador enquanto investigação provoca tensão na federação com o União Brasil

Em entrevista ao Correio, nesta sexta-feira (8/5), o líder do partido na Câmara, Dr. Luizinho, afirmou que há apoio integral da bancada ao senador - (crédito: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)
Em entrevista ao Correio, nesta sexta-feira (8/5), o líder do partido na Câmara, Dr. Luizinho, afirmou que há apoio integral da bancada ao senador - (crédito: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

A operação da Polícia Federal que colocou o senador Ciro Nogueira (PP-PI) no centro da quinta fase da Operação Compliance Zero abriu uma crise política no Progressistas e provocou abalos na federação União Progressista, formada por PP e União Brasil. Apesar da pressão nos bastidores e das cobranças por uma eventual licença do comando partidário, a bancada do PP na Câmara decidiu fechar fileiras em defesa do dirigente.

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Em entrevista ao Correio, nesta sexta-feira (8/5), o líder do partido na Câmara, Dr. Luizinho, afirmou que há apoio integral da bancada ao senador.

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“A bancada apoia de forma unânime o presidente Ciro Nogueira com a certeza de que ele provará que nada fez de ilegal”, declarou.

A ofensiva da PF, autorizada pelo ministro André Mendonça, cumpriu mandados de busca e apreensão e aprofundou investigações sobre suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e favorecimento político ligado ao caso do Banco Master. A apuração mira supostas vantagens indevidas relacionadas à atuação política em favor do banqueiro Daniel Vorcaro.

O caso atingiu em cheio um dos principais articuladores do Centrão e gerou desconforto dentro da federação União-PP justamente no momento em que o grupo tentava consolidar um discurso de estabilidade institucional e fortalecimento da centro-direita para as eleições de 2026.

Nos bastidores do Congresso, parlamentares admitem preocupação com os efeitos políticos da investigação. Integrantes do União Brasil avaliam reservadamente que o episódio pode contaminar alianças estaduais e prejudicar negociações nacionais em andamento. Há temor também de que novas fases da operação ampliem o alcance político do caso.

Questionado sobre os impactos da crise na relação entre PP e União Brasil, Dr. Luizinho adotou cautela e indicou que o cenário ainda será discutido internamente pelas lideranças da federação.

“Durante a semana conversando com parlamentares da nossa federação poderemos avaliar melhor os possíveis impactos”, afirmou.

Apesar da defesa pública, a situação de Ciro passou a ser tratada com apreensão dentro do próprio Progressistas. Aliados reconhecem reservadamente que a continuidade da investigação pode aumentar a pressão sobre o senador, sobretudo se houver novos desdobramentos envolvendo operadores financeiros e possíveis delações.

A reportagem entrou em contato também com o União, e não quis se manifestar, o espaço permanece aberto.

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Danandra Rocha

Repórter de política

Formada pela Faculdade Anhanguera de Brasília, tem experiência em assessoria, televisão e rádio. É repórter da editoria de Política, na cobertura do Congresso.

Por Danandra Rocha
postado em 08/05/2026 14:39 / atualizado em 08/05/2026 15:45
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