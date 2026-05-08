Lula manda indireta à empresa de energia Enel: "Não cumpriu nada que prometeu"

Presidente Lula participa de evento "Sente a Energia: Investimentos em energia e Melhorias no Luz para Todos, em Brasília - (crédito: SEAUD/PR)

Sem dar detalhes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou nesta sexta-feira (8/5) a atuação da companhia de energia Enel Brasil por, segundo ele, não ter cumprido “nada que prometeu”.

"Eu estive na Itália com Alexandre Silveira (ministro de Minas e Energia), conversando com a primeira ministra da Itália, conversando com uma empresa da Itália (Enel) que presta serviço ao Brasil. A verdade é que essa empresa não cumpriu nada do que prometeu”, disse Lula, durante seu discurso na cerimônia de anúncio de novos contratos no setor elétrico e de investimentos no Programa Luz do Povo.

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Presente em estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará, a Enel foi alvo de processos administrativos movidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), no ano passado.

No discurso que teceu críticas indiretas à Enel, Lula assinou contratos de modernização e expansão da rede elétrica no país. A Enel não participou desses contratos que devem viabilizar cerca de R$ 130 bilhões em investimentos até 2030.

Quanto ao Programa Luz do Povo, a tem objetivo de levar energia elétrica a famílias que moram na zona rural e em regiões isoladas do país.

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"Eu lembro que quando nós lançamos o programa, a coisa mais extraordinária que eu vi foi uma mulher dizendo: 'É a primeira vez que eu vejo meu filho dormindo", relatou o presidente. O Correio contatou a assessoria de comunicação da Enel e aguarda posicionamentos da empresa sobre o comentário de Lula.