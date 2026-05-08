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SEGURANÇA PÚBLICA

Lula prepara plano contra o crime organizado e cita parceria com Trump

Presidente disse que programa será anunciado na próxima semana. Além da nova iniciativa projetada por Lula, o Planalto ainda trabalha com aprovação da PEC da Segurança Pública, em tramitação no Senado

Sem detalhar a medida, o petista afirmou contar com a cooperação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - (crédito: Casa Branca)
Sem detalhar a medida, o petista afirmou contar com a cooperação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - (crédito: Casa Branca)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, nesta sexta-feira (8/5), que prepara o anúncio de um programa contra o crime organizado para a próxima semana. Sem detalhar a medida, o petista afirmou contar com a cooperação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

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"Vamos anunciar na semana que vem um programa enfrentamento do crime organizado. Esperamos contar com parcerias estaduais e, principalmente, com a cooperação dos Estados Unidos", anunciou Lula, em seu discurso na cerimônia de anúncio de novos investimentos no Programa Luz para Todos.

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A projeção de uma medida para combater o crime organizado e o foco de dizer que espera apoio dos Estados Unidos na área ocorreu um dia após Lula ter se reunido com Trump, na Casa Branca.

O combate ao crime organizado foi um dos temas debatidos no encontro, que contou com participações do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e do ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington Lima e Silva.

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Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 08/05/2026 18:15 / atualizado em 08/05/2026 18:16
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