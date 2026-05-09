Lula quer saber quantos delegados da PF estão cedidos para outros órgãos

Por ordem do presidente Lula, o diretor-geral da Polícia Federal Andrei Rodrigues está levantando quantos delegados da PF estão cedidos para outros órgãos. Chegou, até agora, a 150 nomes e vai chamar a maioria deles de volta à instituição. Só poderão permanecer "emprestados" aqueles que forem secretários de segurança pública ou que estiverem em cargos de diretoria do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Os demais terão que voltar. A lista deve sair semana que vem.

Hoje, a PF tem cerca de 2 mil delegados, número considerado insuficiente para cobrir todo o vasto território nacional. Diariamente, são realizadas várias operações de combate ao crime organizado, casos de corrupção e por aí vai. Quanto mais profissionais qualificados puderem atuar, melhor.

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Preocupação geral

A transferência do ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa para a Papudinha não preocupou apenas quem tem relação com o Banco de Brasília. O diálogo em que Paulo Henrique diz ao ex-controlador do Master Daniel Vorcaro, "estou mais empolgado com o que vamos construir", deixou muita gente com a suspeita de que ele sabe muito sobre os negócios que o ex-banqueiro tinha em curso para

ampliação futura.

Rascunho desenhado

A base governista considera pacificada a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala 6 x 1 e, inclusive, tem um esboço do texto que será apresentado. A ideia é propor a escala 5 x 2, com redução em dois anos — duas horas por ano —, para 40 horas semanais e sem redução salarial. O relator, Léo Prates (Republicanos-BA) avalia se concederá as duas folgas em dias consecutivos ou não.

Trad na lida

Os países do Golfo, como Emirados Árabes, que pediram ajuda ao senador e presidente da Comissão de Assuntos Exteriores (CRE) Nelsinho Trad (PDS-MG), querem que o Brasil tome alguma providência sobre os ataques do Irã nesses países. Acusam as ofensivas de serem em áreas civis e econômicas, o que afetaria a balança comercial com o Brasil. Como o Itamaraty tem uma posição neutra em relação a confrontos, a estratégia é pressionar o Poder

Legislativo em busca de socorro.

Os reflexos da demora de JHC

Diante das desconfianças de que o ex-prefeito de Maceió João Henrique Caldas, mesmo filiado ao PSDB e pré-candidato ao governo de Alagoas, pode fincar um dos pés no palanque de Lula, o PL busca um plano B. Se JHC terminar mesmo numa chapa com o PDT de Ronaldo Lessa e isso o fizer pender para o lado do presidente da República, o PL lançará o deputado Alfredo Gaspar ao governo estadual. Tudo para ter um palanque de Flávio Bolsonaro por lá.



