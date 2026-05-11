Defesa de Ciro Nogueira: Kakay nega atrito e diz que saída foi consensual

A declaração foi dada horas após o escritório anunciar oficialmente que deixaria de representar Nogueira - (crédito: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

O advogado Antônio Carlos Almeida Castro afirmou nesta segunda-feira (11/5), em entrevista ao Correio, que sua saída da defesa do senador Ciro Nogueira (PP-PI) no caso envolvendo o Banco Master ocorreu de forma consensual e sem qualquer desgaste entre as partes.



A declaração foi dada horas após o escritório Almeida Castro, Castro e Turbay Advogados anunciar oficialmente que deixaria de representar o parlamentar na investigação conduzida no Supremo Tribunal Federal (STF).

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“Olha, não foi nada disso, simplesmente nós conversamos e achamos que seria melhor. Eu saí do caso, Ciro é amigo, saímos de consenso, sem nenhuma confusão, sem nada por causa de qualquer coisa ter entrado no processo, no caso, nada disso”, afirmou Kakay ao Correio.

A saída da banca ocorre em meio ao avanço das investigações da Polícia Federal sobre uma suposta relação entre Ciro Nogueira e o banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. Na semana passada, o senador foi alvo de uma operação de busca e apreensão realizada pela PF em Brasília.

Segundo relatório encaminhado ao STF, os investigadores apontam indícios de que o parlamentar teria recebido vantagens financeiras do empresário, incluindo uma suposta mesada de R$ 500 mil, além de outros benefícios. A PF também cita despesas com viagens, hospedagens, restaurantes e uso de imóveis de alto padrão.

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Apesar da repercussão do caso, Kakay afastou qualquer interpretação de ruptura motivada pelo conteúdo das investigações ou por divergências internas na estratégia jurídica.

Além de Kakay, integravam a defesa de Ciro Nogueira os advogados Roberta Castro Queiroz, Marcelo Turbay, Liliane de Carvalho, Álvaro Chaves e Ananda França. Até o momento, não foi informado quem assumirá a condução principal da defesa do senador no processo.